Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который является частью Нацпроекта "Здравоохранение", серьезно повышает доступность и качество высококвалифицированной медицинской помощи больным этого профиля. Врачи Уральского федерального округа в этом году выполняют успешные операции пациентам с опухолями, которые либо мало изучены, либо считались неизлечимыми. Вмешательства были трудоемкими, но в итоге медики спасают жизни.

В Свердловской областной клинической больнице №1 прооперировали 69-летнюю пациентку с десмопластической мелкокруглоклеточной опухолью брюшной полости. С начала 1990-х в мире описано всего несколько сотен таких диагнозов.

- Эта опухоль агрессивна и чрезвычайно быстро растет, - рассказал врач первого хирургического отделения СОКБ №1 Руслан Алиев. - Опыта ее лечения в мире мало, химиотерапии опухоль поддается плохо, а хирургическое вмешательство осложнено тем, что обычно образование обнаруживают на поздних стадиях, когда оно занимает уже половину брюшной полости. Новообразование заметили в конце мая 2020 года во время планового медосмотра. На тот момент пациентку ничего не беспокоило. На обследования ушло все лето, и окончательный диагноз смогли поставить только в Российском научном центре онкологии имени Н.Н. Блохина. За это время опухоль выросла, и пациентке пришлось пройти четыре курса химиотерапии. После этого и провели операцию.

- С опухолью плотно контактировали жизненно важные структуры: подвздошные артерия и вена, мочеточники и мочевой пузырь, прямая кишка. Поэтому мы планировали, что во время операции нам потребуется помощь сосудистого хирурга, если придется удалять, а потом протезировать сосуды, - рассказал заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов.

В итоге все сложилось удачно, все жизненно важные структуры удалось сохранить, а опухоль удалили. В мае этого года женщина восстановилась, и ее выписали из стационара.

Онкологи успешно прооперировали женщину, которая полгода испытывала боли, но надеялась, что они "пройдут сами"

А в Свердловском онкодиспансере провели семичасовое лапароскопическое вмешательство. Абдоминальные хирурги через несколько маленьких вырезов ювелирно удалили опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии и метастаз в правой доле печени у женщины, которая полгода испытывала боли, но надеялась, что они "пройдут сами".

- Особенность операции в единовременном удалении опухоли и анатомической резекции метастаза в печени. Метастаз был удален локально вместе с сегментом печени, но вмешательство практически не повлияло на ее функцию: она со временем полностью восстановится, пояснил руководитель Центра абдоминальной хирургии онкодиспансера Вадим Голоднов. Уже в первые сутки после вмешательства пациентка свободно передвигалась.

Эти же врачи вместе с сосудистыми хирургами госпиталя для ветеранов войн спасли пациентку, диагноз которой считался неизлечимым. Опухоль головки поджелудочной железы является самой сложной для лечения: до самой последней стадии патология никак себя не проявляет. А когда пациент оказывается на операционном столе, нередко организм уже перестает полноценно функционировать.

- Новообразование спровоцировало у женщины механическую желтуху. Врачи поликлиники купировали острое состояние и отправили ее к онкологам.

Дополнительное обследование показало прорастание опухоли в брыжеечную вену и артерию, которые обеспечивают кровоснабжение тонкого и толстого кишечника, - рассказал заведующий отделением онкодиспансера Вадим Голоднов.

После нескольких курсов химиотерапии женщину прооперировали. Онкологи привлекли к операции коллег - сосудистых хирургов.

Опытный хирург провел пластику вены и артерии синтетическим протезом, что позволило полностью восстановить объем кровотока. Пациентка перенесла операцию без осложнений, с минимальной кровопотерей. Ее выписали из стационара спустя две недели, самочувствие было хорошим с первых дней. Доктора обсуждают возможность дальнейшей профилактики рецидива.

А в конце мая юная жительница Тюмени поступила в областную клиническую больницу №1 с жалобами на одышку и тяжесть в груди. Ей провели УЗИ и КТ. Выяснилось, что в правом желудочке сердца образовалась 12-сантиметровая опухоль. Фибролипа сердца - патология очень редкая, из всех видов опухолей сердца на нее приходится меньше процента, говорят врачи. Причины заболевания неизвестны, а риск внезапной смерти очень высок.

Для реконструкции врачи использовали титановый протез, напечатанный на 3D-принтере, который полностью повторял контуры здоровой половины лица

У пациентки новообразование прорастало полностью в толщу миокарда правого желудочка. Это, а также то, что рядом проходили магистральные коронарные артерии, усложняло операцию.

- Кардиохирургам нужно было не просто иссечь опухоль, а сохранить клапанные структуры сердца, не скомпрометировать проходящие в непосредственной близости коронарные артерии и полностью восстановить функцию правого желудочка, - рассказала пресс-секретарь ОКБ №1 Галина Кирсанова. - Операция шла больше 6,5 часа. Работать пришлось на открытом сердце, с применением искусственного кровообращения.

- Убрав опухоль и проконтролировав функцию трехстворчатого клапана сердца, мы провели операцию по технологии Dor-2, которую обычно применяют при аневризмах левого желудочка. Благодаря этому сократительная функция правого желудочка не пострадала, - сообщил главный кардиохирург Тюменской области доктор медицинских наук Кирилл Горбатиков. - Опухоль оказалась доброкачественной. После операции у девушки восстановился ритм сердца, она чувствует себя хорошо, появился румянец, и впервые за долгое время она ест с аппетитом.

Врачи тюменской клиники впервые в области провели сложнейшую ювелирную операцию протезирования верхней челюсти пациенту с саркомой и смогли сохранить ему лицо.

Рак молодому человеку диагностировали в прошлом году. Опухоль была большой - около 10 сантиметров. Операцию можно было проводить только после химиотерапии.

Врачи удалили верхнюю челюсть слева вместе с опухолью, а также переднюю стенку гайморовой пазухи: стенку щеки, нижнюю стенку глазной орбиты, часть скуловой кости, носовые кости, десны, твердое и мягкое небо.

У клиники - богатый опыт реконструкции челюстно-лицевого скелета при раке нижней челюсти. А вот реконструкция верхней челюсти была выполнена в регионе впервые.

- Врачи использовали титановую модель, напечатанную на 3D-принтере, который полностью повторял контуры здоровой половины лица, - рассказала заведующая онкологическим отделением №2 Медицинского города Юлия Шубина. - Был восстановлен каркас для тканей щеки и глаза. Изготовили трансплантат из тканей голени пациента, включающий кость, мягкие ткани и сосуды.

О перенесенной операции напоминает только небольшой шрам на подбородке: мужчина ведет обычную жизнь, работает.