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Рубрика: В мире

Панда Синсин родила близнецов в зоопарке Токио

В токийском зоопарке Уэно панда Синсин родила двух детенышей. Вес одного - 124 грамма, вес второго - неизвестен. Пол пока определить не удалось, пишет ТАСС.

Фото: iStock
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В начале июня, когда появились первые признаки беременности, самку изолировали, чтобы посетители не беспокоили будущую мать. "Сегодня впервые за последние четыре года родились детеныши панды. Они очень маленькие, поэтому наши сотрудники следят за ними непрерывно 24 часа в сутки", - рассказал директор зоопарка. Он отметил, что мама и малыши чувствуют себя хорошо.

Синсин и Рири были доставлены в Японию в 2011 году из Китая. Четыре года назад они стали родителями. Детеныша назвали Сянсян.

Панды - редчайшие животные. В горных лесах на юге и северо-западе КНР их осталось не более двух тысяч особей. В неволе по всему миру содержится примерно 600 бамбуковых медведей.

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