Пандемия коронавируса укрепила романтические отношения в парах

Ученые проанализировали отношения пар, которые оказались наедине во время карантина и пришли к выводу, что, обвиняя во всех своих неудачах коронавирус, люди становились счастливее в своих отношениях.

Ученые университета Техаса в Остине опубликовали свои выводы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Как передает пресс-служба вуза, согласно предыдущим исследованиям, во время общего стресса романтические партнеры более критично относятся друг к другу. Но при этом стихийные бедствия или события глобального масштаба не всегда связаны с ухудшением отношений: люди понимают, что находятся под влиянием независящих от них обстоятельств, которые распространяется и на отношения.

- Из-за осознания реальных факторов стресса романтические партнеры с меньшей вероятностью будут обвинять друг друга в своих проблемах и с большей вероятностью будут обвинять фактор стресса, что может уменьшить пагубное влияние, - сказала соавтор исследования Лиза Нефф.

В пандемию ученые смогли изучить это явление. Многие пары внезапно начали работать из дома, проводить больше времени вместе, пытались учить детей на дому, справлялись с потерей работы, страхом и тревогой перед быстро распространяющимся смертельным вирусом.

Так, исследователи проанализировали данные, собранные от 191 участника в первые недели пандемии и снова семь месяцев спустя. Они обнаружили, что люди, как правило, были менее счастливы в своих отношениях, когда они испытывали больший стресс, но вредные последствия стресса были слабее среди тех людей, которые обвиняли пандемию в своих несчастьях. Вместо того, чтобы ругаться, люди успокаивались и старалась вместе справиться со своими трудностями. Исследователи предполагали, что защитные эффекты могут со временем исчезнуть, но оказалось иначе.

- Несмотря на то, что люди долгое время находились в состоянии сильного стресса, пандемия по-прежнему является основным заголовком в новостях, что помогает держать ее в сознании людей, - говорит Нефф. - Стресс вреден, но чем больше мы осознаем его источник, тем лучше мы можем защитить себя от него. Открытый разговор о стрессе может ослабить некоторые его негативные последствия.