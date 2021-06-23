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23.06.2021 21:05
Рубрика: В мире

Научат немцев читать и писать

Партия Ангелы Меркель обнародовала программу на выборах в бундестаг
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
Соединенные Штаты - основной союзник, Китай - главная угроза, Россия - вынужденный партнер по диалогу, когда дело касается общих интересов. Таким видит мир вокруг Германии правящий альянс ХДС/ХСС, представивший предвыборную программу почти на 140 страницах. Первая часть манифеста под названием "Стабильность и обновление. Вместе за современную Германию" посвящена внешнеполитической доктрине консерваторов, которые собираются идти курсом Ангелы Меркель, покидающей пост канцлера после выборов в бундестаг.
После выборов в бундестаг Меркель уйдет, но ХДС обещает продолжить ее курс во внешней политике. Фото: REUTERS После выборов в бундестаг Меркель уйдет, но ХДС обещает продолжить ее курс во внешней политике. Фото: REUTERS
После выборов в бундестаг Меркель уйдет, но ХДС обещает продолжить ее курс во внешней политике. Фото: REUTERS

Своим избирателям христианские демократы обещают сделать ФРГ "якорем стабильности в глобальном мире". Один из основных приоритетов - "укрепление связей с Америкой". "США - наш важнейший партнер на международной арене. С президентом Байденом мы связываем шанс на прорыв в трансатлантических отношениях", - говорится в программе, которая называет НАТО не просто военным блоком, но "альянсом единых ценностей". "Пока существуют ядерные государства, угрожающие нашим ценностям, Германия будет нуждаться в защите ядерного зонтика США и оставаться элементом системы ядерного сдерживания в рамках НАТО", - заявляет Христианско-демократический союз в связке с младшими партнерами из Баварии. В будущем правительстве они обещают "и дальше бороться за прекращение конфликта на востоке Украины", выступать за "мирную смену власти в Беларуси" и поддерживать санкции против России, которой "следует конструктивно и решительно противостоять". Партия Меркель обвиняет Москву в "угрозах, кибератаках, дезинформации и пропаганде", однако предлагает "искать пути диалога и сотрудничества там, где есть общие интересы". Например, в экономике и "борьбе за спасение климата, которая не будет эффективной без РФ". При этом "самый серьезный вызов внешней политике и безопасности Германии", по мнению ХДС/ХСС, исходит от КНР - "партнера по кооперации, но в то же время системного соперника". Анкаре немецкие политики сулят "перезагрузку". "При этом полноценного вступления Турции в ЕС при нас не произойдет", - заключают они. И собираются довести штат бундесвера до 203 тысяч солдат.

Фото: Getty Images
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Во внутренней политике консерваторы не стесняются черпать лозунги из повестки социал-демократов, "зеленых"и других идейных оппонентов. Как сказал премьер Баварии Маркус Зёдер, "зеленую политику можно делать и без "зеленых". К 2045 году правящая партия, у которой есть все шансы вновь возглавить правительство, хочет достичь "климатического нейтралитета". Она обещает не повышать налоги, увеличить минимальную оплату труда, поддерживать многодетные семьи. Также в ее планах - увеличить присутствие полиции "на улицах, площадях, вокзалах и в аэропортах" и даже в сельской местности, а еще ввести курсы базовой грамотности для взрослых и детей, в том числе мигрантов, чтобы Германия стала страной, "где каждый человек умеет писать и читать".

Между тем

В борьбе за голоса избирателей немецкие партии придумывают самые необычные приманки. Например, "Левые" обещают отменить налог на шампанское, который был введен еще в Германской империи в 1902 году. Поступления с продаж игристого шли на финансирование кайзеровского флота. "Сначала стреляли пробки, затем - пушки. Налог на шампанское - не просто символ милитаризма, но покушение на свободную, самостийную жизнь!" - цитирует Die Welt немецких "товарищей", требующих покончить с "буржуазными пережитками". А вот либералы из Свободной демократической партии озаботились проблемой "многородительства". Этот термин они предлагают закрепить юридически в отношении пар, которые развелись, вступили в новые браки (как вариант - однополые) и все вместе претендуют на воспитание общего чада. То есть в теории у немецкого ребенка может появиться до четырех официальных мам и пап в разных комбинациях. "Зеленые" же хотят облегчить процедуру смены пола в документах, если тот или иной бюргер "в течение трех лет устойчиво ощущает свою принадлежность к другому полу". А вот сатирическая партия под названием "ПАРТИЯ", которая тоже собралась в бундестаг, не устает высмеивать оппонентов и их популизм, развлекая подписчиков и потенциальных избирателей.

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