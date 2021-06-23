Патрушев предупредил коллег по ШОС о новых угрозах безопасности

Высокий уровень террористической активности сохраняется в Южной Азии, на Африканском континенте и на Ближнем Востоке, на долю которых приходится 83% всех террористических проявлений. При этом, к сожалению, в число наиболее пострадавших от терроризма стран входят и члены ШОС - Индия, Пакистан и Афганистан. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в среду в Душанбе на 16-й встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, по его словам, в последние годы на фоне сложной международной обстановки в беспрецедентном масштабе возрастает массовая вынужденная миграция населения. "На фоне пандемии и усугубленного ей экономического спада можно прогнозировать активизацию миграционных процессов во всем мире", - отметил Патрушев.

При этом, по его мнению, потенциальная эскалация афганского конфликта может вдвойне обострить проблему приема и размещения мигрантов, в первую очередь для граничащих с Афганистаном стран. Следствием этого станет рост рисков, связанных с преступностью, этнической и конфессиональной напряженностью, распространением заболеваний.

В этой связи, по мнению секретаря Совбеза, необходимо эффективно задействовать имеющийся у ШОС договорно-правовой инструментарий. Патрушев также приветствовал согласование программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, которая будет утверждена в сентябре на предстоящем заседании Совета глав государств-членов ШОС. Особо он также отметил роль вступившей в силу в 2019 году для большинства государств-членов ШОС Конвенции по противодействию экстремизму, которую необходимо последовательно реализовывать.

"Рассчитываем, что Индия и Пакистан присоединятся к этому документу", - обратился к делегациям двух этих стран секретарь российского Совбеза. Он также призвал всех коллег по ШОС наращивать взаимодействие в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма и молодежных контактов, а также жестко противодействовать любым попыткам фальсификации истории, национализму и ксенофобии.

А начал свое выступление секретарь российского Совбеза с того, что напомнил коллегам о трагических событиях 80-летний давности.

"Наша сегодняшняя встреча проходит в дни трагической годовщины - 80-летия со дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Наши страны внесли решающий вклад в освобождение человечества от фашизма, выступают решительно против попыток искажения исторической правды, предпринимаемых сейчас в ряде государств" - сказал Николай Патрушев.

Фото: Иван Егоров

В этом контексте он призвал все государства ШОС вести последовательную борьбу с фальсификацией истории, противодействовать попыткам возрождения фашизма и нацизма, а также пресекать любую деятельность по восхвалению праворадикальной идеологии. Кстати, об этом же говорил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с секретарями Совбезов ШОС.

В целом, как отметил Патрушев, за 20 лет своего существования ШОС стала неотъемлемым элементом международной политики. По его словам, возрастает ее роль в мировых и региональных делах. Кроме того потенциал ШОС ощутимо усилился после приема Индии и Пакистана в 2017 году. Также интерес к участию в деятельности организации проявляет все возрастающее число государств. Как подчеркнул секретарь СБ РФ, на текущем этапе перед ШОС стоят серьезные задачи.

"Современная международная ситуация характеризуется повышенной непредсказуемостью, сломом договоренностей в сфере контроля над вооружениями, расширением практики введения нелегитимных односторонних санкций, повышением конфликтного потенциала в различных уголках мира", - подытожил Патрушев.

Справка "РГ"

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае 20 лет назад - 15 июня 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе организации также принимают участие четыре страны в статусе наблюдателя, это Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а также шесть партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.