Россияне, переболевшие COVID-19, с 1 июля смогут пройти ряд специфических обследований, направленных на выявление неблагоприятных последствий коронавирусной инфекции. О старте этой программы в рамках всеобщей диспансеризации сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Из-за коронавируса в 2020 году, по данным Росстата, в России умерли 144,6 тысячи человек, новая инфекция составила 6,8 процента в общей структуре смертности, а смертность в целом выросла на 18,6 процента. Комментируя эти данные, Татьяна Голикова пояснила основные причины роста: это не только непосредственно COVID-19, но и его последствия.

К слову, показатели смертности от некоторых других инфекций в прошлом году заметно улучшились: от туберкулеза умерло на 9,2 процента меньше, от ВИЧ - на 7,9 процента - сказались социальные ограничения и уменьшение контактов. Тем не менее хроническим больным досталось, и сегодня кардиологи ожидают увеличения проблем с сердечными недугами, пульмонологи - с легкими и так далее.

За год у медиков накопилось достаточно опыта, чтобы эффективно лечить новую инфекцию. При этом коронавирус поражает не только легкие, он бьет по всем системам организма - инфекция может приводить к осложнениям сердечно-сосудистых заболеваний, вызывать прогрессирование болезни легких, влиять на нервную систему, поражать костно-мышечный аппарат и внутренние органы. Это так называемый постковидный синдром, которым могут страдать даже те, кто перенес саму инфекцию относительно легко.

Для того чтобы свести негативные последствия COVID-19 к минимуму, с 1 июля запускается углубленная диспансеризация для переболевших, заявила Татьяна Голикова.

"Осложнения могут проявиться не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдаленном периоде, включая фатальные исходы. Поэтому сейчас крайне важно оценить состояние здоровья людей, перенесших COVID-19, чтобы принять соответствующие меры", - подчеркнула Голикова.

Многие люди, переболевшие COVID-19 даже в легкой форме, ощущают его последствия в течение недель и даже месяцев

Диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе выявят признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Программу диспансеризации COVID-пациентов разработали в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава России. Директор центра, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала "РГ", какие новые виды исследований все, перенесшие СOVID-19, смогут пройти бесплатно.

"Россиянам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, будет предоставлена возможность пройти углубленную диспансеризацию, в которую включены исследования, направленные на оценку состояния дыхательной, сердечно-сосудистой системы и склонности к тромбозам", - отметила Оксана Драпкина.

Многие люди, переболевшие COVID-19 даже в легкой форме, излечившись от инфекции, продолжают ощущать ее последствия в течение многих недель, иногда - многих месяцев. Пациенты жалуются на общую слабость, выпадение волос, ухудшение слуха, потерю обоняния, проблемы с дыханием при физических нагрузках, беспокойный сон, тревожность, депрессивное настроение и раздражительность. Кроме того, у 30 процентов переболевших образуются тромбы. Именно тромбоз, предупреждают врачи, - одно из наиболее грозных осложнений COVID-19, он может стать причиной внезапной смерти после перенесенного коронавируса.

"Для оценки здоровья легких врачи изучат сатурацию крови кислородом, сделают компьютерную томографию легких, спирометрию. Расширенный биохимический анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы, который выявляет сердечную недостаточность, эхокардиографическое исследование и коагулограмма помогут исключить тромбозы и заболевания сердца", - пояснила главный специалист-терапевт. Главное, чтобы люди ответственно отнеслись к своему здоровью, заметили неблагополучие и пришли обследоваться.

"Постковидный синдром может проявляться по-разному, но почти всегда пациенты отмечают сильную слабость, астению, тревожность. Жалуются на боли и ломоту в мышцах и суставах, нарушения кожной чувствительности. У меня практически на каждом ежедневном приеме несколько таких пациентов, - рассказала "РГ" заведующая терапевтическим отделением КДЦ "Измайловский" Пироговского центра Любовь Дулова. - Конечно, у имевших фоновые заболевания коронавирус может провоцировать ухудшение в их течении, и тогда возникает необходимость корректировать базисную ежедневную терапию".

Хорошая новость: некоторые пациенты, даже пожилые, хорошо восстанавливаются и после 50-70 процентов поражения легких

Специалисты обращают внимание: легкое течение коронавирусной инфекции не гарантирует, что последствий не будет. "Некоторые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию "на ногах" и узнали, что переболели только по результатам анализа крови на антитела, также отмечают изменения в самочувствии - это может произойти даже по прошествии нескольких месяцев", - отмечает Дулова.

После тяжелого течения COVID-19, долгой гипоксии последствия более тяжелые - пациенты замечают ухудшение интеллектуальных функций, памяти, у них нередко нарушается мозговое кровообращение, усугубляется течение артериальной гипертензии даже на фоне ранее подобранного лечения.

Поэтому реабилитации переболевших сейчас уделяется особое внимание.

"Хорошая новость: некоторые пациенты, в том числе пожилые, хорошо восстанавливаются даже после 50-70 процентов поражения легких, особенно если они начали свой путь в реабилитации еще в стационаре, а затем дисциплинированно принимали рекомендованные после выписки препараты и соблюдали режим нагрузок, выполняли дыхательную гимнастику, - говорит Любовь Дулова. - Конечно, для быстрейшего выздоровления важно было также, насколько своевременно больной получил квалифицированную помощь, вовремя ли был госпитализирован".

Если восстановление после COVID-19 идет хорошо и при обследовании не выявлено поражения сердца, кишечника, суставов, нет спровоцированных аутоиммунных заболеваний (например, тиреоидита), неврологических, психических нарушений (тревоги, депрессии) - тогда можно наблюдаться у терапевта. Если же рекомендованная программа диспансеризации выявит специфические осложнения (например, пневмофиброз, тиреоидит, миокардит и т.д.) или осложнения после лечения COVID-19 (лекарственный гепатит, псевдомембранозный колит и антибиотикассоциированная диарея, нарушения иммунного статуса и др.), тогда терапевт направляет пациента к узким специалистам. Такой мультидисциплинарный подход помогает справиться с постковидным синдромом наиболее эффективно.

В рекомендациях минздрава предусмотрены реабилитационные программы для переболевших. Для больных с легким течением проводятся занятия лечебной физкультурой, пациентов обучают дыхательной гимнастике с учетом степени поражения легких и общего состояния.

После окончания лечения, когда самочувствие станет лучше, уменьшится одышка, пациенты могут обратиться в амбулаторные центры для динамического наблюдения.

После того как будут готовы результаты обследования, понадобится повторный прием терапевта с анализом полученных данных. Доктор дает индивидуальные рекомендации по образу жизни, режиму, диете, лечебной физкультуре. При необходимости назначаются физиотерапевтические процедуры, групповая лечебная физкультура. Могут понадобиться и консультации специалистов - в зависимости от выявленной патологии.

Комментарий

Юрий Леонов, генеральный директор сети медицинских лабораторий KDL:

- Мы продолжаем расширять сеть медицинских офисов. Это значит, что наши услуги станут доступны все большему количеству людей. Сейчас мы выполняем более тысячи наименований анализов, и этот список постоянно пополняется, адаптируясь к запросам клиентов. Так, например, сейчас мы выдаем необходимые для туристов справки с QR-кодом, содержащим информацию о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус.

Число медицинских офисов KDL в России уже превысило 240 и продолжает увеличиваться: 23 июня появится новый офис в Новосибирске, 15 июля - в Анапе, 20 июля - в Тюмени. С 12 июля мы планируем открытие более 10 новых офисов в Москве, с 22 июля - еще 5 офисов в Красноярске. С 5 сентября заработает еще один новый офис в Санкт-Петербурге, а с 10 октября - в Саратове.

В каждом из новых офисов можно будет получить полный спектр услуг: это и актуальные сейчас, в период пандемии, анализы на коронавирусную инфекцию, и комплексы исследований для тех, кто заботится, например, о здоровье сердца, и базовые анализы, спрос на которые всегда остается высоким. Мы уделяем большое внимание обучению наших сотрудников, а потому уверены, что клиенты останутся довольны сервисом. Персонал будет вежлив, биоматериал будет взят аккуратно и бережно, а клиенты получат результаты своих анализов точно в срок и без задержек. Этому будет способствовать и тот факт, что помимо медицинских офисов мы открываем и новые лабораторные комплексы. В конце мая заработал большой лабораторный комплекс в Краснодаре, в IV квартале 2021 года расширение лаборатории произойдет в Новосибирске, а в 2022-2023 годах - в Казани, Саратове, Ростове-на-Дону и Уфе.

Справка

В 2020 году в некоторых регионах России из-за неблагоприятной эпидемической обстановки диспансеризация была приостановлена. По данным ежегодного отчета об итогах работы минздрава, в условиях пандемии число врачебных посещений в 2020 году на одного жителя составило 6,9, что на 17,8 процента ниже уровня 2019 года (8,4 посещения в год). Число посещений врача с профилактическими и иными целями в 2020 году снизилось на 22,5 процента и составило 2,3 на одного жителя (в 2019 году - 3,0). На сегодняшний день диспансеризация возобновлена в 90 процентах регионов.