Перед рублем открылась перспектива выхода на допандемийные показатели

Ситуация в мире не дает доллару укрепиться к российской валюте. Ее курс способен показать даже допандемийные значения. Как этого достигнуть, специально для "Российской газеты" рассказал Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade:

- Атмосфера встречи Владимира Путина и Джо Байдена как минимум наполовину сняла политическую часть внутренних возражений относительно размещения денег в России. В среде инвестсообщества российско-американский диалог очень многие расценили как заключение своеобразного "пакта об экономическом ненападении".

На притирание делегаций России и США по всем этим вопросам уйдет от 6 до 12 месяцев, по словам американского президента Байдена, прежде чем будет ясно, дает ли эта совместная деятельность какие-то плоды.

На практике это означает, что вероятно на протяжении хотя бы этого срока не стоит ожидать обострений со стороны Вашингтона по-настоящему болезненного санкционного давления.

И даже если Белый дом добавит к прежним "черным спискам" еще несколько компаний, имеющих отношение к "Северному потоку - 2" или другим проектам, то это не воспрепятствует реализации в ближайшие месяцы потенциала роста все еще сильно недооцененных "голубых фишек" нашего фондового рынка. Поэтому индекс Мосбиржи в июле-августе может уйти на еще один виток роста, следуя примеру своих европейских коллег.

Смотря на ситуацию фундаментально-экономически, без политики, высокая цена на нефть уже давно могла бы привести и российскую валюту к куда более заметному укреплению. С учетом ожидаемого подорожания нефти до 82-85 долларов за баррель (это рост 9-13 процентов) доллар в России вполне мог бы припасть на эту же величину.

При движении от нынешних 73 рублей за доллар вниз на 9 процентов это будет ориентировочно соответствовать курсу 66,5 рубля за доллар (показатель февраля 2020 года).

Движения на российском валютном рынке в ближайшие пару недель, впрочем, могут быть скорее плавными и поначалу несмелыми. Так как на рынке остается еще малая инерция политического беспокойства: своего рода "привычный вывих", как говорят травматологи. Она же и удерживает долгое время иностранные фонды, российские банки и бизнес от перенаправления ощутимой доли своих свободных средств в наши активы.

А краткосрочные факторы, включая публикацию различной текущей статистики, инвесторы вряд ли захотят сейчас принять во внимание. Мало того, начав эту неделю внутри сравнительно узких коридоров 72,8-73,3 рубля за доллар и 86,5-87,5 рубля за евро, валютные курсы могут спокойно открыть сегодняшние торги примерно в тех же пределах. После чего продолжить движение в чуть более широких диапазонах. По доллару - вплоть до 75 рублей. А по евро - в зависимости от того, как месяц завершит уже пара Евро/Доллар.

Пожалуй, курс Евро/Доллар, как и стоимость нефти станут на какое-то время для рубля основными ориентирами. Но здесь важно заметить и другое: о каком-либо резком изменении денежно-кредитной политики американского регулятора речь по итогам его заседания 16 июня вовсе не шла. Некоторые участники Комитета по открытым рынкам всего лишь слегка подкорректировали свои сугубо личные прогнозы на сроки первого повышения процентной ставки в США.

Этот факт, что речь идет именно о личных прогнозах отдельных личностей из ФРС, а не о неких обсуждаемых планах Федрезерва, подчеркнул публично и председатель ФРС Джером Пауэлл. Так что ставки останутся вблизи нуля как минимум до осени 2023 года. А долларовый печатный станок в этом и следующем году продолжит работу с прежней скоростью. Как и другой денежный принтер - от Европейского центробанка.

Поэтому курс Евро/Доллар, поколебавшись несколько недель в диапазоне от 1,17 до 1,22 имеет высокие шансы вернуться к подъему в направлении 1,25. Это сохранит курс Евро/Рубль сравнительно высоким. Но зато может помочь рублю возобновить плавное укрепление против доллара. Примерно на такой же малой скорости, как мы видели в мае и июне, то есть медленно, но верно.

Если именно так и будут обстоять дела, то возрастет уверенность в отношении курса рубля и у международных инвестиционных фондов. А значит, может вернуться и дополнительный спрос на ОФЗ российского Минфина.

Спрос на ОФЗ может стать вторым двигателем курса доллара дальше "на юг". А уже сроки возможного достижения более низких ориентиров, да и сам факт, насколько глубоко курс доллара сможет нырнуть "под 70" и дотянется ли до 66,5-67 рублей, будет напрямую зависеть от степени реализации прогнозов по нефтяным котировкам.

В конце мая Goldman Sachs писал о возможных 80 долларах за баррель к концу 2021 года. А на этой неделе Bank of America Global Research сообщил, что, по их расчетам, нефть может дорожать в 2022 году моментами и выше отметки в 100 долларов.

Понятно, что подобные прогнозы уже сейчас подогревают бычьи трендовые настроения в среде нефтетрейдеров. Однако реальное рыночное движение, как и политика - всегда искусство возможного. Да еще в сочетании краткосрочных факторов, которые на долгом горизонте имеют свойство вносить свои коррективы.