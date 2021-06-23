Песков: Производитель "Спутника" исправил указанные ВОЗ недочеты

Предприятие, производящее российскую вакцину от коронавируса "Спутника V", исправило технические недочеты, на которые ранее указала Всемирная организация здравоохранения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание, и все, что нужно было исправить, было исправлено", - заявил он, добавив, что профильные российские ведомства осуществляют самый жесткий контроль за соблюдением правил производства вакцины.

Ранее эксперты ВОЗ проверили работу четырех площадок по производству вакцины, опубликовав замечания по работе одной из них - "Фармстандарт-УфаВИТА". Инспекция прошла в рамках процедуры предварительной квалификации вакцины "Спутник V".