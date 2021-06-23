Песков выразил обеспокоенность напряженностью на афганско-таджикской границе

Россия обеспокоена развитием ситуации в Афганистане на фоне вывода военных США и других западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что особое беспокойство вызывает появление нового очага напряженности на афгано-таджикской границе.

"Таджикистан - очень близкое, партнерское нам государство, - заявил представитель Кремля журналистам. - Действительно, возникновение нового очага напряженности, угрозы - это то, что беспокоит нас".

Напомним, во вторник, 22 июня, Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что в результате нападения членов запрещенной в России и Таджикистане организации "Талибан" на пограничный комиссариат Шерхон-Бандар в провинции Кундуз в Афганистане 134 афганских военнослужащих отступили через погранзаставы на территорию Таджикистана. Четверо военнослужащих были ранены, один погиб.