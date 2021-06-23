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23.06.2021 18:58
Рубрика: Экономика

В Ингушетии разваливается здание нового детского сада

Текст: Алена Ларина (Магас)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
Детский сад в ингушском Малгобеке разрушается на глазах с момента его открытия. Его сотрудники и родители детей обращались в разные инстанции, но на них не обращали до последнего времени внимания. Сейчас его стены покрыты трещинами, в помещениях обваливается штукатурка, произошла просадка правого крыла.

- Как говорят эксперты, здание просело почти на семь сантиметров, его правое крыло - на 15 сантиметров, а ведущая к садику дорога - на 40 сантиметров, - рассказали в дошкольном заведении.

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В детсаду небезопасно находиться уже не первый год. Но чиновникам до этого нет дела.

- При предыдущей заведующей накопилось несколько папок с обращениями в различные инстанции, фото- и видеоматериалами, - пояснила руководитель образовательного учреждения Хава Шадиева, назначенная около года назад. - Никого это не затронуло.

Да что там сотрудники обращались. Когда "РГ" попросила дать ответ в министерстве образования республики, на балансе которого находится здание, почему оно доведено до такого опасного состояния, там, что думаете, заволновались, стали принимать какие-то меры? Нет. Редакцию "попросили обратиться в… правительство Ингушетии". Как прикажете понимать? Министерство образования в него не входит?.. Зато детсад периодически проверяет региональное МЧС и выписывает предписания об устранении недостатков. И штра­фует. Последний раз аж... на 150 тысяч руб­лей.

На обращение родителей недавно отреагировала республиканская прокуратура, сотрудники которой провели в нем проверку и сделали вывод, что находиться в здании опасно для жизни и здоровья. И направили в суд исковое заявление о приостановлении эксплуатации здания и территории детского сада "Сказка" до полного устранения нарушений. Заехал в детсад наконец-то и глава региона Махмуд-Али Калиматов, пообещал найти средства на его ремонт.

Только почему чиновники годами не замечали разрушающийся детсад?

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