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23.06.2021 11:15
Рубрика: Власть

Поправки о запрете треш-стримов будут внесены в июле

Текст: Татьяна Замахина

Сенаторы планируют в июле внести в Госдуму законопроект о запрете треш-стримов. Об этом на пленарном заседании палаты заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Речь идет о прямых эфирах в Сети с демонстрацией насилия и издевательств, несущих угрозы жизни участников таких трансляций.

Фото: iStock
Подготовлены поправки о запрете на интервью с убийцами и насильниками

По словам сенатора, рабочая группа комиссии завершила работу над законопроектом. "Мы провели предварительное согласование с соответствующими инстанциями, законопроект направлен в правительство", - заявил Пушков.

Он добавил, что комиссия продолжает работу с ведомствами, которые имеют отношение к этому законопроекту, а в июле собирается внести документ в Госдуму.

Рабочая группа во главе с Пушковым была создана в СФ по поручению спикера Валентины Матвиенко. Как пояснял глава комиссии, треш-стримы необходимо отнести к противоправной информации, на наличие которой обязаны фильтровать свой контент сетевые интернет-ресурсы. Пока что такой обязанности не установлено. Кроме того, сенатор ранее предлагал за проведение треш-стримов ввести уголовное наказание - наказывать их организаторов штрафом от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

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