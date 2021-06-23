Посла Великобритании вызовут в МИД РФ из-за инцидента в Черном море

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт будет вызвана в МИД РФ в связи с инцидентом с британским эсминцем. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее Минобороны РФ заявило военному атташе Великобритании в Москве о факте нарушения эсминцем Defender ВМС госграницы России.

"Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Черном море. Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании Defender сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", - сообщает Минобороны.

Инцидент произошел в 11:23 утра 23 июня, когда эсминец пересек государственную границу РФ. По информации Минобороны, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца Defender.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации", - заявили в российском оборонном ведомстве.