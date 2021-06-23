Правила организации отдыха детей в лагерях могут быть пересмотрены. Роспотребнадзор, как сообщили "РГ" в ведомстве, рассматривает предложения Общероссийского народного фронта (ОНФ) о смягчении требований, введенных из-за пандемии. С копией письма ОНФ в ведомство ознакомилась "Российская газета".

Сейчас ограничения не позволяют детям выходить за пределы территории лагеря. При этом зачастую пляжи находятся за забором. Детям нужно выходить из ворот и идти около километра до ближайшего пляжа. ОНФ ведет постоянный мониторинг работы объектов туриндустрии. Подобная ситуация, указывают в объединении, сложилась не только в лагерях на Черном море, но и в других регионах.

Ситуация из-за пандемии сложная, но летом дети должны купаться, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. "Задача взрослых найти какой-то способ транспортировки детей или выбора маршрутов их движения, чтобы дать возможность купаться, тем более в такую жару", - сказал сенатор в беседе с "РГ".

В России набирает обороты летняя детская оздоровительная кампания. С 25 мая начала действовать программа "детского" кешбэка. Семьям компенсируют половину стоимости путевки в детский стационарный лагерь. По прогнозам, программа охватит более 300 тысяч детей. Учитывая, что оздоровительная кампания в 2020 году была сорвана из-за пандемии, обеспечить детям пляжный отдых в этом году особенно важно, говорят в ОНФ.