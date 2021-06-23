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23.06.2021 15:48
Рубрика: Экономика

Торопимся медленно

Уровень коррупции обратно пропорционален уровню компьютеризации
Текст: Михаил Эльянов ( президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ))
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
Процесс информатизации здравоохранения продолжается, хотя и с определенными трудностями. Есть надежды, что его ускорит долгожданный приказ Минздрава России об электронном документообороте, но сам по себе документ ситуацию не изменит, в органах управления здравоохранением должно быть желание что-то менять.

На 17-м Международном форуме МedSoft-2021, который прошел в апреле, мы увидели, что, несмотря на пандемию, рынок выжил, он существует. И что очень важно - больше 40 процентов компаний участвовали в форуме впервые. Это значит, что отрасль очень обновилась, появилось много новых лиц.

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития правительства Москвы
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Но до победных реляций об информатизации здравоохранения еще очень далеко. Хотя есть группа продвинутых медицинских организаций, которые развивают информатизацию очень активно, но в большинстве этот процесс идет медленно. Правда, периодически в нем возникают новые тренды, часто - просто модные.

Сейчас все говорят об искусственном интеллекте (ИИ) - и там, где он нужен, и где не нужен. На мой взгляд, необходимость его внедрения весьма преувеличена. К примеру, нужны компьютерные системы для обработки и анализа электрокардиограммы (ЭКГ). Как они будут сделаны - на основе искусственного интеллекта или статистических методов - это не тема чиновников.

Перед специалистами надо поставить медицинскую задачу, определить, что мы ходим выяснить - процент гипердиагностики, процент пропусков и т.д. А как ее решат профессионалы - это их дело, был бы результат. А по любому поводу говорить, что там нужен ИИ - нелепо, потому что это серьезный математический аппарат, нейронные сети. А сейчас под этим термином понимают все системы поддержки принятия решений, начиная с самых простых "прозрачных" алгоритмов. Недавно прочитал сообщение - в регионе провели отбор претендентов на должность главного врача на основе ИИ! Спрашивается, зачем он там нужен, если мы в состоянии определить главные критерии - профессиональный стаж, квалификация, личные достижения? Это стандартный кадровый отбор, причем здесь искусственный интеллект, понять невозможно.

Есть много вещей, которые не требуют больших финансовых вложений, надо просто призвать профессионалов и приложить интеллект

В целом цифровая грамотность медиков повышается. Но в отрасли есть люди, которые усиленно этому сопротивляются, и вполне осознанно. Причина в том, что как только внедрена информатизация, искажать любые данные становится намного сложней, ошибки или подтасовки сразу будут видны. В молодости я работал в крупном медцентре, ставил компьютерную систему. Там в одном отделении было 4 разных статистики по заболеваемости. Одна - у завотделением, вторая у заместителя главврача по лечебной части, третья - в отделе статистики, а четвертая у нас - компьютерщиков, которая поступала в базу данных от врачей. И они очень друг от друга отличались. Главврач использовал все четыре - в зависимости от того, какая в данной ситуации выгоднее. Если надо было рапортовать об успехах - одну, если требовалось просить новое оборудование - другую. А в одном из региональных управлений здравоохранения мне показывали данные по хронической неинфекционной заболеваемости из двух соседних муниципалитетов. Она различалась чуть ли не в 5-6 раз. Как так? Да просто в одном месте ее тщательно выявляли, а в другом нет.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Информационные системы здравоохранения должны быть доступны всем контролирующим организациям. Например, обеспечение лекарствами. Если собираются данные о том, какие препараты закуплены, какие находятся на складах, какие поступили в больницы и в аптеки - все сразу ясно и понятно. Тогда не будет вопросов: куда делись закупленные лекарства, почему их не хватает? С точки зрения компьютеризации это задача просто элементарная. А в мире давно пришли к выводу о том, что уровень коррупции обратно пропорционален уровню компьютеризации.

Важно сделать медиков союзниками в этом процессе. Их очень раздражает то, что сплошь и рядом в учреждениях ставят системы, с ними ничего не обсуждая и даже не пытаясь их научить. И из этого делаются выводы: да зачем нам вся эта компьютеризация?

Чтобы процесс шел успешно, необходимы единые методики, контрольные примеры, критерии оценки. На MedSoft-2021 с большим успехом прошли ставшие уже традиционными дебаты по лабораторным информационным системам (ЛИС). Особый интерес к ним объясняется очень просто: крупные медицинские центры значительную часть доходов (до 60-80 процентов) получают именно от лабораторных исследований. И если лаборатория делает в год более миллиона анализов, то без ЛИС она просто захлебнется. Участники дебатов подтвердили, что их интеграция с различными медицинскими информационными системами (МИС) стала стандартным процессом, проходящим по четко установленным правилам. А подготовкой пользовательской документации занимаются профессионалы (технические писатели и др.), а не самые разные сотрудники, как было еще недавно. И это является доказательством того, что единые подходы и методики жизненно необходимы, если мы хотим создавать единую информационную систему в здравоохранении.

Чтобы процесс информатизации шел успешно, необходимо разработать единые методики, контрольные примеры, критерии оценки

Есть много вещей, которые не требуют больших финансовых вложений, надо просто призвать профессионалов и приложить интеллект. К примеру, создание единых регистров. Сегодня каждый крупный медцентр имеет свои регистры, подчас совершенно оригинальные. Но любой регистр имеет всего две компоненты - специфическую и стандартную. Например, регистр пациентов с определенной нозологией. В нем есть медицинские поля, которые характерны только для этого заболевания. И есть структура самого регистра, которую не нужно разрабатывать каждый раз заново. Но если медицинскую часть могут и должны заполнять врачи, то структура - это вопрос для компьютерщиков, чтобы любой регистр вписывался в единую систему (ЕГИСЗ). У нас любят показывать, что это невероятно сложно, хотя на самом деле эти задачи давно решены.

Часто под электронными документами понимают просто дубль бумажных. К примеру, электронные рецепты. Как они должны работать? Пациент приходит к врачу, тот назначает ему лечение, смотрит в базе данных, есть ли нужное лекарство, сколько его в аптеке, распечатывает рецепт или передает его сразу в аптеку по электронным сетям - и пациент идет туда и получает нужный препарат. Что происходит сейчас? Пациенту распечатывают рецепт на компьютере. Потом он должен зайти в несколько кабинетов, поставить в них печати и штамп в регистратуре, и в аптеке ему на основании этой бумажки дают лекарства. Это никакой не электронный рецепт, это старая технология, просто вместо бланка рецепта используют в качестве пишущей машинки компьютер. Кроме того, эту задачу переложили на регионы - и каждый решает ее самостоятельно. А можно было создать единую стандартную программу для всей страны, либо просто четко сформулировать требования к подсистеме - и разработчики могли создать несколько таких программ. Но они все должны быть совместимы, как совместим монитор с персональным компьютером, если у него есть соответствующий стандартный разъем. Или задача посложнее - создание электронных медкарт (ЭМК). Сейчас их в поликлиниках вроде бы и ведут, но, если пациент пройдет обследование или получит консультацию в другой медорганизации, у него все равно потребуют соответствующий бумажный документ, потому что никакой связи между ними нет. Так что пока ЭМК не стали инструментом работы для врача и медицинского аналитика.

Да, можно констатировать, что информатизация в здравоохранении идет, но идет крайне медленно, и ее огромные преимущества пока мало очевидны как для медицинских работников, так и для пациентов.

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