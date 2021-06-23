Процесс информатизации здравоохранения продолжается, хотя и с определенными трудностями. Есть надежды, что его ускорит долгожданный приказ Минздрава России об электронном документообороте, но сам по себе документ ситуацию не изменит, в органах управления здравоохранением должно быть желание что-то менять.

На 17-м Международном форуме МedSoft-2021, который прошел в апреле, мы увидели, что, несмотря на пандемию, рынок выжил, он существует. И что очень важно - больше 40 процентов компаний участвовали в форуме впервые. Это значит, что отрасль очень обновилась, появилось много новых лиц.

Но до победных реляций об информатизации здравоохранения еще очень далеко. Хотя есть группа продвинутых медицинских организаций, которые развивают информатизацию очень активно, но в большинстве этот процесс идет медленно. Правда, периодически в нем возникают новые тренды, часто - просто модные.

Сейчас все говорят об искусственном интеллекте (ИИ) - и там, где он нужен, и где не нужен. На мой взгляд, необходимость его внедрения весьма преувеличена. К примеру, нужны компьютерные системы для обработки и анализа электрокардиограммы (ЭКГ). Как они будут сделаны - на основе искусственного интеллекта или статистических методов - это не тема чиновников.

Перед специалистами надо поставить медицинскую задачу, определить, что мы ходим выяснить - процент гипердиагностики, процент пропусков и т.д. А как ее решат профессионалы - это их дело, был бы результат. А по любому поводу говорить, что там нужен ИИ - нелепо, потому что это серьезный математический аппарат, нейронные сети. А сейчас под этим термином понимают все системы поддержки принятия решений, начиная с самых простых "прозрачных" алгоритмов. Недавно прочитал сообщение - в регионе провели отбор претендентов на должность главного врача на основе ИИ! Спрашивается, зачем он там нужен, если мы в состоянии определить главные критерии - профессиональный стаж, квалификация, личные достижения? Это стандартный кадровый отбор, причем здесь искусственный интеллект, понять невозможно.

Есть много вещей, которые не требуют больших финансовых вложений, надо просто призвать профессионалов и приложить интеллект

В целом цифровая грамотность медиков повышается. Но в отрасли есть люди, которые усиленно этому сопротивляются, и вполне осознанно. Причина в том, что как только внедрена информатизация, искажать любые данные становится намного сложней, ошибки или подтасовки сразу будут видны. В молодости я работал в крупном медцентре, ставил компьютерную систему. Там в одном отделении было 4 разных статистики по заболеваемости. Одна - у завотделением, вторая у заместителя главврача по лечебной части, третья - в отделе статистики, а четвертая у нас - компьютерщиков, которая поступала в базу данных от врачей. И они очень друг от друга отличались. Главврач использовал все четыре - в зависимости от того, какая в данной ситуации выгоднее. Если надо было рапортовать об успехах - одну, если требовалось просить новое оборудование - другую. А в одном из региональных управлений здравоохранения мне показывали данные по хронической неинфекционной заболеваемости из двух соседних муниципалитетов. Она различалась чуть ли не в 5-6 раз. Как так? Да просто в одном месте ее тщательно выявляли, а в другом нет.

Информационные системы здравоохранения должны быть доступны всем контролирующим организациям. Например, обеспечение лекарствами. Если собираются данные о том, какие препараты закуплены, какие находятся на складах, какие поступили в больницы и в аптеки - все сразу ясно и понятно. Тогда не будет вопросов: куда делись закупленные лекарства, почему их не хватает? С точки зрения компьютеризации это задача просто элементарная. А в мире давно пришли к выводу о том, что уровень коррупции обратно пропорционален уровню компьютеризации.

Важно сделать медиков союзниками в этом процессе. Их очень раздражает то, что сплошь и рядом в учреждениях ставят системы, с ними ничего не обсуждая и даже не пытаясь их научить. И из этого делаются выводы: да зачем нам вся эта компьютеризация?

Чтобы процесс шел успешно, необходимы единые методики, контрольные примеры, критерии оценки. На MedSoft-2021 с большим успехом прошли ставшие уже традиционными дебаты по лабораторным информационным системам (ЛИС). Особый интерес к ним объясняется очень просто: крупные медицинские центры значительную часть доходов (до 60-80 процентов) получают именно от лабораторных исследований. И если лаборатория делает в год более миллиона анализов, то без ЛИС она просто захлебнется. Участники дебатов подтвердили, что их интеграция с различными медицинскими информационными системами (МИС) стала стандартным процессом, проходящим по четко установленным правилам. А подготовкой пользовательской документации занимаются профессионалы (технические писатели и др.), а не самые разные сотрудники, как было еще недавно. И это является доказательством того, что единые подходы и методики жизненно необходимы, если мы хотим создавать единую информационную систему в здравоохранении.

Чтобы процесс информатизации шел успешно, необходимо разработать единые методики, контрольные примеры, критерии оценки

Есть много вещей, которые не требуют больших финансовых вложений, надо просто призвать профессионалов и приложить интеллект. К примеру, создание единых регистров. Сегодня каждый крупный медцентр имеет свои регистры, подчас совершенно оригинальные. Но любой регистр имеет всего две компоненты - специфическую и стандартную. Например, регистр пациентов с определенной нозологией. В нем есть медицинские поля, которые характерны только для этого заболевания. И есть структура самого регистра, которую не нужно разрабатывать каждый раз заново. Но если медицинскую часть могут и должны заполнять врачи, то структура - это вопрос для компьютерщиков, чтобы любой регистр вписывался в единую систему (ЕГИСЗ). У нас любят показывать, что это невероятно сложно, хотя на самом деле эти задачи давно решены.

Часто под электронными документами понимают просто дубль бумажных. К примеру, электронные рецепты. Как они должны работать? Пациент приходит к врачу, тот назначает ему лечение, смотрит в базе данных, есть ли нужное лекарство, сколько его в аптеке, распечатывает рецепт или передает его сразу в аптеку по электронным сетям - и пациент идет туда и получает нужный препарат. Что происходит сейчас? Пациенту распечатывают рецепт на компьютере. Потом он должен зайти в несколько кабинетов, поставить в них печати и штамп в регистратуре, и в аптеке ему на основании этой бумажки дают лекарства. Это никакой не электронный рецепт, это старая технология, просто вместо бланка рецепта используют в качестве пишущей машинки компьютер. Кроме того, эту задачу переложили на регионы - и каждый решает ее самостоятельно. А можно было создать единую стандартную программу для всей страны, либо просто четко сформулировать требования к подсистеме - и разработчики могли создать несколько таких программ. Но они все должны быть совместимы, как совместим монитор с персональным компьютером, если у него есть соответствующий стандартный разъем. Или задача посложнее - создание электронных медкарт (ЭМК). Сейчас их в поликлиниках вроде бы и ведут, но, если пациент пройдет обследование или получит консультацию в другой медорганизации, у него все равно потребуют соответствующий бумажный документ, потому что никакой связи между ними нет. Так что пока ЭМК не стали инструментом работы для врача и медицинского аналитика.

Да, можно констатировать, что информатизация в здравоохранении идет, но идет крайне медленно, и ее огромные преимущества пока мало очевидны как для медицинских работников, так и для пациентов.