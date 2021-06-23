Приоритет на отдых в Турции получат россияне, чьи туры сорвались ранее

Россиянам, которые не смогли отдохнуть в Турции из-за ограничений по коронавирусу, помогут выехать на курорты республики в первоочередном порядке. Рекомендации об этом Ростуризм направил ведущим туроператорам 23 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

"У нас есть туристы, поездки которых перенеслись из-за закрытия Турции этой весной, долг по ним сейчас превышает 40 млрд рублей с глубиной бронирования до конца сентября. Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед ними", - пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она также напомнила, что из-за отмены туров туроператоры обязаны обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года или вернуть средства туристам.

При этом долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году туры удалось сократить с 44 до 7 млрд рублей, то есть более чем в 6 раз. Из оставшейся задолженности 5 млрд рублей - это те же поездки в Турцию.

Курорты Турции после снятия ограничений по коронавирусу открылись для россиян 22 июня. Уже в первый день в Анталью прилетели более 12 тысяч наших соотечественников. Как подчеркнули в Ассоциации туроператоров России, спрос на Турцию сейчас высокий во всех сегментах: от бюджетного до высокого люкса. При сохранении такой динамики бронирования и при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений турпоток из России в эту страну с 22 июня до конца сентября может составить около 3 млн человек.