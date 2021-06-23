Проблемы современной медицины стали одной из основных тем на ПМЭФ

Медицинская тематика заняла на Петербургском международном экономическом форуме-2021 существенную часть деловой повестки. На это намекал даже девиз ПМЭФ: "Снова вместе" - после пандемии.

Можно ли говорить о том, что угроза миновала? Приспособилось ли общество к существованию в новой реальности? На чем сегодня нужно сосредоточиться - вызовах современности или стратегии будущего? Этим вопросам был посвящен целый ряд дискуссий и пленарных сессий форума, которые выделили в отдельный трек "Здоровое общество".

Обсуждение последствий распространения коронавирусной инфекции так или иначе происходило даже на мероприятиях, формально не имеющих отношения к здравоохранению и медицине. Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, во время пандемии были приняты исключительные меры поддержки не только сферы здравоохранения, но бизнеса и социальной поддержки граждан.

- Первый урок - необходимо поменять философию отношения к своему здоровью, здоровью близких, здоровью семьи, - подчеркнула она. - Поменять отношение в целом к врачам, к здравоохранению, и это первое, что происходит сегодня в обществе.

Пандемия выявила по всему миру ряд проблем, непосредственно не связанных с распространением вируса, но оказавших на нее влияние. К примеру, как рассказал посол Республики Индия в РФ Венкатеш Варма Датла Бала, в его стране коронавирус выявил логистическую проблему: весь медицинский кислород производится в восточной части страны, и в экстренной ситуации пришлось налаживать срочную транспортировку за тысячи километров. А уже в ближайшей перспективе транспортный вопрос повернется к миру другим боком: насколько реально и этично ввести единый паспорт путешественника для тех, кто привился или переболел, имеет антитела и хочет посещать другие страны.

Все вложения в медицину окупаются - через сокращение числа больничных листов, увеличение срока трудоспособности, сокращение смертности

Важно, что пандемия не заслонила от участников форума других серьезных медицинских вызовов и угроз. Человечество продолжает искать лекарства против рака. Вопрос, можно ли победить этого грозного врага, обсуждали и на предыдущем ПМЭФ в 2019 году. На этот раз проблему обозначили более узко: как обеспечить качественную помощь и доступ к инновациям для онкогематологических больных. По мнению ведущих федеральных центров и региональных специалистов, для этого сегодня необходимо сделать дополнительный акцент на формирование оперативного обмена опытом между федеральными и региональными специалистами, обучение региональных специалистов и организаторов здравоохранения принципам использования ресурсной базы - работы с цифровым контуром, формированию планов необходимого объема оказания помощи.

На форуме также были подписаны соглашения, расширяющие региональную сеть по оказанию высокотехнологичной помощи онкологическим больным. В Петербурге будет построен госпитальный корпус Центра протонной терапии, общий объем инвестиций составит не менее 5,5 миллиарда рублей. Помимо лечебного отделения, проектом предусмотрено создание первого в России симуляционного центра для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии, где будут готовить врачей для всей страны. А в Кемерове появится центр позитронно-эмиссионной томографии - этот метод исследований требуется в 60 процентах случаев вновь выявляемых онкологических заболеваний. В проектирование и строительство ПЭТ-центра вложат 650 миллионов рублей.

На форуме были подписаны соглашения, расширяющие региональную сеть по оказанию высокотехнологичной помощи онкобольным

В XXI веке сохраняется внимание к проблеме "чумы ХХ века" - вирусу иммунодефицита человека. Россия одной из первых стран в мире вышла на уровень, когда 90 процентов больных осведомлены о своем ВИЧ-статусе и получают необходимую терапию, что важно для предотвращения распространения заболевания. Кроме того, существенно снизилась смертность. Так, по данным руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексея Мазуса, за последний год - на 19 процентов. Зато набирает обороты сахарный диабет, и этой проблемой озабочены во всем мире. К примеру, официальный гость ПМЭФ-2021 Катар представил на форуме программу-приложение для диабетиков Droobi for Diabetes. После измерения уровня сахара в крови она дает пользователю рекомендации, что нужно сделать в данный момент. Система основана на алгоритмах искусственного интеллекта и является самообучаемой, сейчас она проходит клинические испытания.

Многие участники ПМЭФ так или иначе затронули вопрос о том, как относиться к медицине: можно ли расценивать ее как "услугу", какую часть заботы о здоровье нации должно брать на себя государство, насколько важную роль должна играть бизнес-составляющая. Несомненно, современная медицина - это высокотехнологичная и оттого дорогостоящая отрасль. Но также непреложен и тот факт, что вложения в медицину окупаются, возврат инвестиций обеспечивается через сокращение числа больничных листов, увеличение срока трудоспособности, сокращение смертности. Поэтому руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова назвала критически важным увеличение финансирования российского здравоохранения на 550 миллиардов рублей в год, чтобы к 2024 году достигнуть уровня семи триллионов рублей. В целом же необходимо выделять на здравоохранение не менее пяти процентов ВВП. Сейчас эта доля - всего 3,5 процента, и это существенно меньше большинства развитых стран.