Из-за аномальной жары за последнюю неделю продажи мороженого выросли на 10-12% по стране и на 20-25% по Москве, рассказали "РГ" в Союзе мороженщиков.

Особенно резкий скачок наблюдался в прошедшие выходные: спрос на мороженое увеличился на 39,9% по сравнению с предыдущими выходными, добавляют в онлайн-гипермаркете Vprok.ru Перекресток.

Несмотря на это, дефицита мороженого в стране нет, заверили в АШАН Ритейл Россия, "Утконос онлайн", "Азбуке вкуса". Опасения возможного дефицита высказывали в мае отдельные участники рынка на фоне введения маркировки мороженого с 1 июня.

"Из-за маркировки производительность труда упала. Чтобы выпускать такое же количество мороженого, что и в 2020 году, производители привлекают больше рабочих рук. Но первые партии маркированного мороженого уже поступили в продажу", - пояснила заместитель генерального директора Союза Наталья Уткина.

Лидеры продаж - пломбир в вафельном стакане и мороженое во взбитой глазури типа "Лакомки", говорит она. На пике популярности сорбеты, фруктовые льды. Повысился спрос на мороженое в больших упаковках, добавляют в "Азбуке вкуса". Растут продажи ЗОЖ-вариантов - без сахара, без лактозы и т.п, отмечают в торговых сетях. Однако пока доля такой продукции в общем объеме продаж не превышает 1%, говорит Уткина.

Оожидаемо растет спрос и на прохладительные напитки. Так, напитки содержатся более чем в 50% заказов "Утконос онлайн". Самый популярный напиток - квас, спрос на него вырос на 46% по сравнению с прошлой неделей.