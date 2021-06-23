Древняя ДНК раскрыла загадочное прошлое острова Кенгуру

Новости

Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей 17:55
В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум 17:54
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года 17:45
В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами 17:39
У Байкала появится цифровой двойник 17:39
В Москве клиента обменного пункта ограбили на три миллиона рублей 17:37
В Подмосковье могут запретить вход в транспорт без прививки 17:27
Новой Белоснежкой стала актриса колумбийско-польского происхождения 17:27
В Подмосковье из-за коронавируса запретят посещать кафе без QR-кода 17:23
МИД РФ: Заявления США о кибератаках против России вызывают недоумение 17:09
В Подмосковье ограничили заселение в гостиницы и отели 17:08
В Екатеринбурге на 10 суток арестовали пьяного мужчину на самокате 17:08
Посла Великобритании вызовут в МИД РФ из-за инцидента в Черном море 17:02
Собянин открыл после комплексной реконструкции сразу четыре поликлиники 16:51
Сертификат вакцинации дополнят сроками действия прививки 16:39
Минздрав сравнил число осложнений после COVID-19 и гриппа 16:29
Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве 16:27
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США 16:18
Путин поручил проверить, чтобы средства на диспансеризацию поступили без сбоев 16:14
Ученые рассказали о новом "суперраспространителе" COVID-19 16:10
Совфед одобрил закон о доступе к данным геолокации для поиска пропавших 16:09
Мурашко заявил, что беременные тоже тяжело болеют коронавирусом 16:05
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю 16:00
В Москве под коронавирус отдали две трети мест в стационарах 15:54
МЧС проводит аэрофотосъемку в Крыму 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 17:19
Рубрика: Общество

Древняя ДНК раскрыла загадочное прошлое острова Кенгуру

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Междисциплинарная команда ученых во главе с экспертами Кертинского университета представила исследование, впервые проливающее свет на историю заселения и видового разнообразия австралийского острова Кенгуру.

Фото: iStock
В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей

Пресс-релиз об исследовании опубликован на сайте Университета Кертина, а полную версию можно найти в журнале Quaternary Science Reviews.

Остров Кенгуру является третьим по величине в Австралии. Он расположен на юге страны и выделен в отдельный регион. Его история во многом для ученых пока остается загадкой. Однако новое исследование проливает свет на его видовое разнообразие в далеком прошлом.

В рамках исследования ученые проанализировали около 2000 образцов костной ткани, которые были найдены здесь ранее. Им удалось извлечь и изучить ДНК. В подобных масштабах такие работы на этом острове никогда еще не проводились.

"Мы идентифицировали 33 вида, 10 из которых на сегодняшний день уже вымерли и не присутствуют на этом острове, - говорит ведущий автор статьи доктор Фредерик Сеерсхольм. - Мы также обнаружили следы ДНК как восточных, так и западных серых кенгуру. Это особенно интересно, ведь ранее считалось, что только западные кенгуру бродили по этому острову".

По словам эксперта, в ходе исследования были обнаружены следы присутствия ныне вымершей популяции пятнисто-хвостатых кволлов - небольших млекопитающих, которых также называют сумчатыми кошками. Эти зверьки обитают сейчас на материковой части Австралии и в Тасмании. Однако на острове Кенгуру обитала популяция кволлов, которая отличалась от своих современных сородичей.

"Остров Кенгуру является известной точкой биоразнообразия и естественным убежищем для нескольких эндемичных видов, находящихся под угрозой исчезновения, - говорит доктор Сирсхольм. - Но он на постоянной основе утрачивает разнообразие видов на протяжении уже 200 лет, то есть с момента прибытия на остров европейцев. Благодаря изучению древних ископаемых костей мы теперь знаем больше о тех видах животных, которые бродили по острову до их уничтожения по вине человека".

Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Песков: Полный локдаун в России не планируется
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару