Путин: Обязательств у других стран по лечению от COVID туристов из РФ нет

Владимир Путин заявил, что никаких обязательств у других стран по лечению российских граждан от COVID, приехавших на отдых за границу, нет. Он также указал на то, что непонятна ситуация с их возвратом на родину в случае необходимости.

Президент отметил, что сейчас в отпускной каникулярный период российские граждане поедут за границу на отдых. В связи с этим Путин обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

"Вопрос конкретный. Поехали люди заграницу. Заболели. Заболеть, к сожалению, можно. И мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что греха таить, вопрос об объективности официальных показателей стоит на повестке дня", - обратил внимание президент и поинтересовался, как будет организована работа в случае, если российский гражданин заболеет на отдыхе за границей. "Что делать, куда идти, как лечиться? Первое. Второе - во многих странах просто на порог больницы не пускают иностранцев. И как этих людей нам потом вывозить на родину, вы об этом подумали?", - спросил глава государства.

Голикова рассказала, что до открытия авиасообщения со странами, имеющими выход к морю, Роспотребнадзор, Минздрав, Ростуризм провели консультации со своими коллегами в этих государствах.

Она также добавила, что россиянам стоит сделать прививку как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса перед посещением иностранных государств. "Мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку. Хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины, которую они выберут для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью", - уточнила вице-премьер.

Что касается Турции, то, по словам Голиковой, есть понимание от турецких властей, что в случае заболевания российских граждан, будут приняты все необходимые меры.

Путин при этом подчеркнул, что многие страны мира не отказываются принимать на лечение россиян, приехавших к ним на отдых, но обязательств перед РФ у этих государств нет. "Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и не дай Бог заболеют. Но никаких обязательств у этих государств перед нами нет", - указал президент на проблему. Путин также спросил у Голиковой, можно ли в таком случае считать поездки за границу в нынешних условиях личным риском и личной ответственностью каждого человека. Зампред правительства ответила на это утвердительно.