Путин обсудил с Алиевым договоренности на Нагорному Карабаху

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того лидеры обсудили активизацию работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.