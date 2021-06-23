Резкий рост заболеваемости коронавирусом в стране стал поводом для разбора ситуации на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. В апреле-мае показатели распространения COVID-19 характеризовались как стабильные, заметила вице-премьер Татьяна Голикова, но за последние три недели фиксируется их рост, и особенно выражен он стал на прошедшей неделе.

Вакцинации дали срок

"По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения. Это на 29,2 процента больше, чем на предыдущей неделе. Среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2 процента", - доложила вице-премьер. Основной прирост новых случаев дали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Превышение средних показателей также зарегистрировано в Бурятии, Карелии, Хакасии, Крыму, Республике Алтай, Сахалинской и Мурманской областях.

Причин сложившейся ситуации Голикова видит две. Первая связана с несоблюдение ограничительных мер гражданами. С наступлением лета и на фоне снижения заболеваемости многие регионы ослабили ограничительные меры, в том числе разрешили проведение массовых мероприятий, при этом не был обеспечен достаточный темп вакцинации. "На 21 июня запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в ночное время был снят в 27 регионах страны. Собственно, эти 27 регионов страны первыми и продемонстрировали рост заболеваемости", - констатировала вице-премьер. Еще одним фактором был назван охват тестированием. Наиболее низкие показатели его показатели фиксируются в Еврейской автономной области, в Мордовии и Курганской области.

Мутация штаммов коронавируса - только вторая причина роста заболеваемости. За последнюю неделю в отдельных регионах страны стал преобладать так называемый индийский штамм. Это касается, в частности, Москвы, Нижегородской и Саратовской областей, растет его доля в Санкт-Петербурге.

В связи с новостями о появлении новой, более агрессивной разновидности индийского штамма коронавируса регионы в ближайшее время должны принять ряд мер, считает Голикова. Большинство их уже задействованы в Москве.

Во-первых, необходимо соблюдать ограничительные меры с учетом эпидемиологической ситуации и при неблагоприятном развитии ситуации резко ограничивать, вплоть до отмены, массовые мероприятия.

Первый компонент вакцины получили 20,7 миллиона человек, из них полную вакцинацию прошли 16,7 миллиона

Во-вторых, важно обеспечить достаточный уровень тестирования.

В-третьих, требуется расширять вакцинацию и заниматься ревакцинацией переболевших и привитых граждан. "Мною дано поручение министерству здравоохранения, Роспотребнадзору совместно с минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты", - рассказала вице-премьер.

Первый компонент вакцины получили 20,7 миллиона человек, из них полную вакцинацию прошли 16,7 миллиона. Лидерами по темпам вакцинации на 100 тысяч населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская, Тюменская области, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва. Меньше всего вакцинированных в Дагестане, Владимирской, Ульяновской, Вологодской областях.

В последнюю неделю темпы вакцинации выросли в 1,7 раза. "И в разы в отдельных регионах страны. Таких регионов 10, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, которые непосредственно имеют контакт с населением", - пояснила зампред правительства. Это Москва, Московская, Кемеровская, Нижегородская, Сахалинская, Тульская, Тверская, Калининградская области, Якутия и Краснодарский край. "Несмотря на мутацию штаммов коронавируса, российские вакцины обеспечивают защиту от новой коронавирусной инфекции, и даже в случае болезни вакцинированных, если человек своевременно обращается к доктору при появлении только первых симптомов, болезнь протекает в легкой форме", - подчеркнула Голикова. Пока же в правительстве вынуждены констатировать, что смертность от ковида возросла на 21,3 процента, существенно растет нагрузка на медицинских работников, снова открываются новые госпитали для больных коронавирусом.

Москва: жесткие, но необходимые меры

Президент регулярно получает доклады от мэра Москвы Сергея Собянина о ситуации в городе. "На мой взгляд, ситуация будет сложной. Пока не то чтобы расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится", - заявил столичный градоначальник. Власти города были вынуждены ввести ограничения на посещение кафе гражданами без прививок или ПЦР-тестов. "Мера жесткая, непопулярная, но необходимая в той ситуации, в которой мы находимся", - не сомневается Собянин. "На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли, - добавил он. - По мере нарастания количества вакцинированных, естественно, и оборот торговли будет увеличиваться".

К тому же такая мера станет дополнительным стимулом для граждан, чтобы идти на вакцинацию против коронавируса. Сейчас первым компонентом в Москве привито уже более двух миллионов человек. "В последние дни мы фиксируем очень большие темпы вакцинации, записи. За вчерашние сутки записались 60 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем пару недель тому назад записывались. Это говорит о том, что мы можем действительно реально нарастить такие темпы, чтобы привить пару миллионов человек в месяц, и, сохраняя такие темпы, мы реально сможем провести массовую вакцинацию", - заявил мэр.

За границу - на свой страх и риск

Путин обратил внимание, что на фоне этой ситуации было принято решение возобновить авиасообщение с большой группой стран, и граждане обязательно поедут туда в отпуск, рискуя там заболеть коронавирусом. В прошлом году, заметил он, во многих странах больницы не принимали иностранных граждан. "Сейчас как с этим обстоит дело, и как этих людей нам потом вывозить на родину? Об этом подумали? Какая там ситуация?" - поинтересовался президент. Российские эксперты выезжали в Турцию, напомнила Голикова, смотрели там гостиницы, аэропорт, больницы, как организовано ПЦР-тестирование, доставка больных в медорганизации. "У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты", - сказала зампред правительства. "Мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку, хотя бы прививку первым компонентом", - заявила она. Голикова признала, что у принимающих стран нет никаких обязательств по лечению наших граждан, поэтому при поездках за границу важно иметь при себе соответствующую страховку. "По сути, в случае поездки за границу - это личный риск и личная ответственность каждого человека?" - уточнил Путин. "Да", - подтвердила Голикова.

Диспансеризация с пристрастием

В России не только борются за жизнь каждого пациента с коронавирусом, но и будут следить за их здоровьем в дальнейшем. С 1 июля по поручению президента в стране начнется углубленная диспансеризация для перенесших инфекцию. Программа подготовлена, подтвердил министр здравоохранения Михаил Мурашко, специалисты минздрава разработали все необходимые протоколы, довели их до регионов. "Дополнительная диспансеризация как раз включает перечень обследований с учетом тех осложнений, которые возникают при перенесенной коронавирусной инфекции", - сказал он. Будут проводиться обследования сердечно-сосудистой, дыхательной систем, свертывающей системы крови. На углубленную диспансеризацию направят граждан, переболевших коронавирусом, и пациентов с хроническими заболеваниями. Также пригласят на обследования людей, не обращавшихся за медицинской помощью более двух лет. "Мы видим, что именно у них часто возникают тяжелые заболевания", - подчеркнул министр здравоохранения. "Для этой диспансеризации нужны дополнительные деньги. Насколько я помню, шесть миллиардов рублей. Деньги-то есть? Поступили деньги?" - уточнил Путин. Мурашко подтвердил, что вопрос с минфином отработан и дополнительные средства должны быть направлены.