Путин поручил проверить, чтобы средства на диспансеризацию поступили без сбоев

Владимир Путин поручил Минздраву и Минфину РФ проконтролировать, чтобы средства на расширение программы диспансеризации поступили вовремя и без сбоев.

"Будьте в контакте, посмотрите, чтобы вовремя деньги поступили, с Антоном Германовичем (Силуановым, министром финансов РФ - прим. "РГ") вместе отработайте, чтобы сбоев не было", - сказал он на совещании с членами правительства в среду.

Президент напомнил, что для этой диспансеризации нужны дополнительные деньги - 6 млрд рублей. Заслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко, Путин поинтересовался у главы ведомства, выделены ли деньги на эти цели. Мурашко пояснил, что данный вопрос отработан с Минфином и средства должны быть направлены по выставленным счетам.