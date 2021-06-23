Путин прокомментировал наращивание войск НАТО у границ России

Кремль обеспокоен продолжающимся наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи границ РФ, однако Москва рассчитывает, что альянс рассмотрит ее инициативы по снижению напряженности. Об это заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ", - завил глава государства в обращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что пока что альянс отказывается конструктивно рассматривать предложения России по деэскалации напряженности.

"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце-концов возобладают", - заключил российский лидер.