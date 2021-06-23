Путин заявил о нарастании турбулентности геополитических процессов

В мире возрастает турбулентность геополитических процессов, и, несмотря на некоторые позитивные сигналы, эрозия международного права продолжается, считает президент РФ Владимир Путин.

"Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", - заявил российский лидер в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

Глава государства подчеркнул, что от результативного поиска совместных и эффективных ответов на общие вызовы "зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие" цивилизации. При этом он отметил, что особое беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты и риски "расползания" оружия массового уничтожения. Для решения этих и других важных проблем требуется объединенные усилия всех государств, заключил Путин.