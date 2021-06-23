Теперь можно проверить домашнего питомца на антитела к COVID-19. Нужно это не только для того, чтобы защитить кошку или собаку, но прежде всего себя. В том, что коронавирус не может передаваться от животных к человеку, ученые пока не уверены.

Тест-систему разработал подведомственный Россельхознадзору "Федеральный центр охраны здоровья животных". Он же зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков".

При исследовании сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на коронавирус. Методика опробована на кошках, собаках, свиньях, хорьках, норках и лисах. Тест-система позволяет выявлять антитела, которые были выработаны как в результате болезни, так и после вакцинации. Если проводить тест после прививки, она может показывать количество антител.

Как пояснила "РГ" советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, первую тысячу животных служба готова протестировать бесплатно. С помощью теста можно успокоить хозяев, что питомец не представляет угрозы как переносчик заразы. Впрочем, пока доказан лишь один факт заражения COVID-19 человека от животного: на одной из норковых ферм Дании животные заразились коронавирусом сначала от человека, после этого вирус мутировал и был в новом виде передан человеку. Тогда как животные (прежде всего домашние) заражаются COVID-19 от человека в массовом порядке.