Разработана тест-система выявления антител к COVID-19 у животных

Подведомственный Россельхознадзору "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ВНИИЗЖ) разработал тест-систему для выявления антител к вирусу SARS-CoV-2, сообщили в ведомстве.

В ходе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на коронавирус. Если антитела есть, запускается цветная каскадная реакция, что фиксируется высокочувствительными приборами - ИФА-ридерами.

Методика протестирована на исследованиях крови домашних животных (кошках и собаках), сельскохозяйственных животных (свиньях), пушных зверей (хорьках, норках и лисах).

Тест-система позволяет выявлять антитела, которые были выработаны как в результате болезни, так и после вакцинации. Если проводить тест после прививки, она может показывать количество антител. Это позволит понять эффективность вакцины и принять решение о необходимости дополнительной ревакцинации животного.

Тест был опробовал на непривитых и привитых животных. У всех вакцинированных были выявлены антитела.

ВНИИЗЖ - автор первой зарегистрированной в мире вакцины против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". Стоимость двухкомпонентной прививки - 500 рублей. Как и прививка, тест доступен для широкого круга юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев.