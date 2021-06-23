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23.06.2021 09:40
Рубрика: Экономика

Разработана тест-система выявления антител к COVID-19 у животных

Текст: Татьяна Карабут

Подведомственный Россельхознадзору "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ВНИИЗЖ) разработал тест-систему для выявления антител к вирусу SARS-CoV-2, сообщили в ведомстве.

Фото: iStock
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В ходе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на коронавирус. Если антитела есть, запускается цветная каскадная реакция, что фиксируется высокочувствительными приборами - ИФА-ридерами.

Методика протестирована на исследованиях крови домашних животных (кошках и собаках), сельскохозяйственных животных (свиньях), пушных зверей (хорьках, норках и лисах).

Тест-система позволяет выявлять антитела, которые были выработаны как в результате болезни, так и после вакцинации. Если проводить тест после прививки, она может показывать количество антител. Это позволит понять эффективность вакцины и принять решение о необходимости дополнительной ревакцинации животного.

Тест был опробовал на непривитых и привитых животных. У всех вакцинированных были выявлены антитела.

ВНИИЗЖ - автор первой зарегистрированной в мире вакцины против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". Стоимость двухкомпонентной прививки - 500 рублей. Как и прививка, тест доступен для широкого круга юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Природа Вакцинация от коронавируса

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