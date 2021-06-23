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23.06.2021 18:01
Рубрика: Экономика

Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора

Текст: Марина Трубилина
Фото: Семен Гончаров / wikipedia.org Фото: Семен Гончаров / wikipedia.org
Фото: Семен Гончаров / wikipedia.org

Аэропортам в Кургане и Курске присвоили имена заслуженных советских деятелей - врача и авиаконструктора, сообщает пресс-служба Росреестра. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Мария Орлова
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Международный аэропорт Кургана получил имя хирурга-ортопеда Гавриила Абрамовича Илизарова (1921-1992 гг.). Будущий академик Российской академии наук, Герой Соцтруда и заслуженный изобретатель СССР в 1950 году был назначен травматологом-ортопедом Курганской областной больницы. Через год он изобрел знаменитый аппарат для чрескостного остеосинтеза, с которого началось новое научно-практическое направление в медицине.

Международному аэропорту Курска присвоено имя инженера-авиаконструктора Михаила Иосифовича Гуревича (1892-1976 гг.). Советский инженер-авиаконструктор, один из руководителей ОКБ-155, лауреат Ленинской премии и шести Сталинских премий родился в селе Рубанщина Курской области.

Присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не является составной частью наименования географического объекта и не влечет его изменения, уточняют в Росреестре. Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях.

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