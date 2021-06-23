Артемий Лебедев восхитился Белгородом

Новости

Умер актер Валентин Рыжий 20:57
Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море 20:35
В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55 20:30
Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства 20:17
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки 20:00
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками 19:46
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 19:46
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море 19:44
На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения 19:42
Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе 19:40
В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров 19:38
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей 19:01
У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам 19:01
Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру 18:53
Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам 18:50
Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию 18:28
СМИ: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 18:11
МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному 18:03
Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей 18:02
Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей 17:55
В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум 17:54
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года 17:45
В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 19:37

Артемий Лебедев восхитился Белгородом

Известный дизайнер Артемий Лебедев восхитился Белгородом: он посетил зоопарк и оценил сеть велодорожек, удивившись, что белгородцы воспринимают это как нечто обыденное, сообщил мэр города Юрий Галдун на встрече с журналистами и блогерами.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода
Юрий Галдун: будущее за электробусами

- С Артемием Лебедевым мы обсуждали, как раскрыть Белгород для России и мира как вход в Белгородскую область, - отметил глава администрации города.

Для этого дизайнер сам знакомился с городом, изучал точки притяжения людей и теперь - в следующий свой приезд должен предложить варианты творческой презентации региональной столицы.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область ЦФО Белгородская область Белгород Город Белгород

Главное сегодня

Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года
Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID