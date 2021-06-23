Известный дизайнер Артемий Лебедев восхитился Белгородом: он посетил зоопарк и оценил сеть велодорожек, удивившись, что белгородцы воспринимают это как нечто обыденное, сообщил мэр города Юрий Галдун на встрече с журналистами и блогерами.

- С Артемием Лебедевым мы обсуждали, как раскрыть Белгород для России и мира как вход в Белгородскую область, - отметил глава администрации города.

Для этого дизайнер сам знакомился с городом, изучал точки притяжения людей и теперь - в следующий свой приезд должен предложить варианты творческой презентации региональной столицы.