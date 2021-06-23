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23.06.2021 17:41
Рубрика: Власть

Буцкая добилась решения вернуть ж/д станции "Чухлинка" прежнее название "Перово"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Анна Никитина Фото: Анна Никитина
Фото: Анна Никитина

Результатом двухмесячного сбора подписей за отмену переименования железнодорожной станции "Перово" в "Чухлинку" стало официальное обращение руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова к начальнику Московской железной дороги Михаилу Глазкову с просьбой обратить внимание на инициативу жителей Перово и лидера общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяны Буцкой.

Фото: Анна Никитина
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Началось все с планового переименования ряда станций, проведенного в марте 2021 года. Превращение станций "Коломенское" в "Варшавское" и "Тушино" - в "Тушинское" не вызвало недовольства среди москвичей. Однако переименование станции "Перово", в "Чухлинку" возмутило местных жителей. Им не нравились две вещи: переименование противоречит исторической правде и запутало многих пассажиров.

"Это внесло сумбур, многие просто начали путаться, так как уже есть станция "Чухлинка", которая находится на Горьковском направлении железной дороги. Например, к нам в общественную приемную поступали жалобы от слабослышащих граждан, которые были дезориентированы и пропустили свою остановку", - отметила Татьяна Буцкая.

Сторонники возвращения узловой станции "Перово" исторического названия нашли поддержку в приемной "Совета матерей". За два месяца волонтеры собрали свыше 5 тыс. подписей офлайн и более 1 тыс. онлайн. Результат акции вместе с прикрепленным к нему письмом были отправлены главе Департамента транспорта Максиму Ликсутову.

Буцкая отметила, что это общая победа неравнодушных жителей, общественников, волонтеров и муниципальных чиновников. Она добавила, что ценность названий таких станций, как "Перово" состоит не только в историческом происхождении, но и в том, что они являются для людей важным ориентиром.

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