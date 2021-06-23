Губернатор Подмосковья допустил возможность введения новых ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев допускает возможность введения новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья.

По его словам, врачи работают напряженно, а госпитализация высокая. "Все, что касается публичных мест, в случае если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения", - отметил Воробьев. Он подчеркнул, что это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна.

Губернатор отметил, что прививки от коронавируса сделали более 1,2 миллиона жителей. Планируется "выйти на 35-40 тысяч вакцин в сутки". Воробьев отметил важность понимания гражданами того, что вакцинация спасает жизнь.

В Подмосковье сегодня развернуто 430 пунктов вакцинации, часть из них работает круглосуточно.