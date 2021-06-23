История начинается с малой родины

22 июня в деревне Сивково состоялось торжественное открытие памятного стенда, на котором собраны фотографии жителей - участников Великой Отечественной войны. В мероприятии принятии участие депутаты городской думы Калуги, представители горуправы и жители деревни.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев обратился к собравшимся:

"Два года назад мы с вами открыли здесь мемориал участникам Великой Отечественной войны. Особенно приятно, что инициатива установить памятник и нанести имена всех воевавших жителей деревни была именно вашей. Вы сами деньги собрали, сами занимались благоустройством. Это очень достойно. В этом году профинансировано изготовление стенда с фотографиями ваших защитников, который мы открываем сегодня. Прекрасно, что вы помните своих односельчан, ведь история государства начинается с истории малой родины, с того места, где ты родился и живешь".