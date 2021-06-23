Юрий Галдун: будущее за электробусами

Электробусы должны постепенно заменить троллейбусный парк в Белгороде. Как отметил мэр города Юрий Галдун на пресс-конференции, пока с этим в областном центре повременят из-за высокой цены экологичного транспорта.

- Сторонников троллейбусного движения много, но много и противников, - отметил градоначальник. - Пока по городу будут ездить троллейбусы, и убирать их не будут. Когда стоимость электробусов сравняется с тем, сколько сможет заплатить за них город, мы купим электробусы.

Юрий Галдун напомнил, что в настоящее время все троллейбусы находятся в конкурсном управлении, потому что предприятие-владелец признано банкротом. Инфраструктура для них - тоже в плачевном состоянии. Для того, чтобы отремонтировать все сети и тягловые подстанции, обновить парк, необходимо 1,5 миллиарда рублей.

- Я не вижу в этом смысла, если все проблемы за эти же деньги можно закрыть электробусами, - отметил Юрий Галдун.

Он также подчеркнул, что перед троллейбусами, которые неповоротливы и требуют огромных эксплуатационных затрат, у электробусов есть существенные преимущества: они мобильны, а их стоимость стремительно меняется в пользу потенциальных покупателей.