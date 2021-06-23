Как тамбовские колхозники подарили фронту танковую колонну

В администрацию Тамбовской области поступило обращение жителей поселка Добровольский о присвоении ему титула "Населенный пункт трудовой славы". В 1942 году здешние колхозники собрали более шести миллионов рублей на строительство танковой колонны. Позже их почин подхватили по всей стране.

Осенью 1942 года в разгар решающих боев под Сталинградом колхозники сельхозартели "Красный доброволец", что в поселке Добровольский Избердеевского (ныне Петровского) района, положили начало новому этапу патриотического движения советского народа - массовому сбору средств на вооружение для Красной Армии. Рабочие, колхозники и даже одинокие матери отдавали последние личные сбережения лишь бы прогнать фашистов с родной земли. Сегодня в живых осталось всего несколько свидетелей - последних очевидцев этого подвига, пишет Топ 68. Среди них дети войны - двоюродные братья Гридневы.

Где родился, там и пригодился

Сегодня, 23 марта, Александр Гриднев отмечает 88-летие. В доме по улице Запрудной он живет с самого рождения.

В прихожей на видном месте, рядом с иконами, висят портреты воинов Великой Отечественной: отца и двух братьев. Все они не вернулись с войны.

- Старший брат учился в военном училище. И тут война. Он открытку с дороги прислал нам: "Везут нас, мы сами не знаем куда, дали мне взвод, а они мне годятся в отцы". Младшему брату было 17 лет. Освободили Сталинград. Там вспыхнула дизентерия и он умер. А на отца в 42-м году пришла похоронка, - с горечью вспоминает Александр Никитович.

Всего в семье Гридневых было семеро детей. С хозяйством справлялась одна мать. Татьяна Гавриловна работала в сельхозартели "Красный доброволец". Там давали зерно, выручали огород и корова.

- Помню, в 25-ю годовщину Октября мама пришла с общего собрания. Василий Титаевич Мананников был у них председатель. Он внес предложение по сбору средств для Красной Армии, а колхозники согласились. Последнюю копеечку мы внесли, на танки, - вспоминает свидетель почина. - Наш поселок действительно заслужил трудовую славу. Наши доярки и трактористы всегда были в числе лучших. Я работал здесь всю жизнь механизатором, имею два ордена.

Лепта одинокой матери

Через десяток домов живет труженик тыла и тоже Александр Гриднев. Он младше двоюродного брата всего на год.

В его семье хорошо помнят историю почина. Особенно уважают трех девчонок, которые были эвакуированы на Тамбовщину из Смоленска вместе с детьми из детского дома. Одна из них - Ольга Константиновна Дельская - была секретарем колхозной парторганизации. Именно ее была идея помочь армии народными пожертвованиями.

- Моя мама Ольга Семеновна работала в колхозе за трудодни. А я начал работать с 12 лет. На лошадях верхом жатку тягал. К сбору средств отнеслись, как к должному. Деды даже облигации сдавали, а колхозники - урожай. Мы, дети, питались плохо. Особой радостью для нас было найти на пруду утиные яйца, - рассказывает Александр Павлович.

За три дня на танковую колонну в артели удалось собрать 40 тысяч рублей. Сколько именно сдали денег, можно увидеть в ведомости взносов членов колхоза "Красный доброволец" от 15 ноября 1942 года. В списке 59 человек. У каждого своя посильная "лепта" - от 300 рублей до 8 тысяч. Не остались в стороне и одинокие матери: Гриднева Татьяна Гавриловна внесла 500 рублей, а Гриднева Ольга Семеновна - 300 рублей.

Патриотический почин волной прокатился по району, по всей Тамбовщине и по всей стране. Однако на этом краснодобровольцы не остановились. В декабре того же года они внесли 60 тысяч рублей на построение воздушных эскадрилий. За это колхозники Избердеевского (ныне Петровского) района получили письмо с благодарностью от самого Иосифа Сталина.

Народная воля

Эти и другие документы по организации патриотического почина хранятся в государственном архиве Тамбовской области и в региональном государственном архиве социально-политической истории. Они стали основанием для выдвижения поселка Добровольский на присвоение звания "Населенный пункт трудовой славы". Это первый населенный пункт трудовой славы в регионе.

Инициатором учреждения нового звания стал Петровский районный Совет народных депутатов. Среди жителей Добровольского и части улиц Петровского провели опрос о присвоении поселку почетного статуса. В нем приняло участие больше 500 человек. 99% высказались "За".

Звание будет относиться к наградам областного значения. Населенному пункту будет вручаться соответствующее свидетельство. В настоящее время проект закона направлен главе администрации Тамбовской области.

А пока в Добровольском готовятся к 76-й годовщине Победы. В поселке на месте, где в годы войны размещалось здание правления колхоза, в прошлом году началось строительство мемориала в честь павших земляков. Установку некоторых элементов памятника в связи с ситуацией по коронавирусу отложили на этот год.

- По божьей воле совпало, что наш поселок стал первым в истории всенародного патриотического почина. Населенный пункт здесь образовался в начале 20-х. Сюда из села Крутого переехало около 50 семей, в том числе мой дед Егор Мананников, - говорит местный житель, педагог Николай Глотов.

А еще местные жители уверяют, что присвоение поселку звания трудовой славы станет настоящим праздником и символом силы воли. Воля, если она добрая и самоотверженная, способна вызвать настоящий народный подвиг.

Подготовлено по материалам изданий-партнеров "Российской газеты".