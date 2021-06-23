22 июня -день памяти и скорби

К 80-летию начала великой отечественной войны
Рубрика: Общество
Проект: 22 июня - День памяти и скорби
23.06.2021 12:08
Текст: Антон Валагин

Кто и зачем собирал каски во время Великой Отечественной

Изучая документы времен Великой Отечественной войны в отделении архива администрации МР "Козельский район", нельзя было ни обратить внимания на постановление Государственного комитета обороны №1558 "Об организации сбора стальных шлемов", датированное 7 апрелем 1942 года и подписанное председателем ГОКО И.В. Сталиным.
Фото: Евгений Халдей/РИА Новости Фото: Евгений Халдей/РИА Новости
Фото: Евгений Халдей/РИА Новости

Этот документ вышел, когда шел 290-й день войны. Битва за Москву нашими войсками была выиграна. Ослабленный боевыми действиями Калининский и Западный фронты перешли к обороне. Для пополнения поредевших частей, соединений и объединений формировались новые дивизии и отдельные части. Эвакуированные, перепрофилированные и строящиеся заводы не успевали выйти на полную мощность. Выведенные из строя инфраструктура и предприятия, нарушение снабжения и необходимых связей замедляли снабжение Красной армии всем необходимым. Руководству государства требовалось выиграть время и сэкономить ресурсы, пишет газета "Козельск".

Фото: РИА Топ 68
Как тамбовские колхозники подарили фронту танковую колонну

Государственный комитет обороны обратился к населению страны освобожденных территорий с просьбой собирать на полях сражений стальные шлемы как противника, так и отечественного производства. Если наши каски сразу пополняли воинские склады или шли в действующую армию, то немейские переплавлялись на изготовление оружия и снаряжения.

В обязанность областных, районных, городских и сельских советов депутатов трудящихся включалось доведение до населения необходимости сбора и сдачи военному командованию касок.

Для сдавших стальные шлемы отечественного производства наркоматом обороны было установлено вознаграждение: исправный шлем - 3 рубля, 10 штук - 40 рублей, 50 штук - 250 рублей и 100 штук - 600 рублей. За каски противника расценки снижались на 25 процентов.

Командующим армий и командирам дивизий наркомат обороны выделял денежные средства, чтобы они премировали председателей сельских и районных советов депутатов трудящихся за активную помощь по организации сбора и сдачи касок. Расходы за сбор стальных шлемов осуществлялся за счет сметы НКО.

Население собирало и сдавало оружие, боеприпасы и гильзы от стрелкового оружия и артиллерийских орудий как Красной Армии, так и противника.

Трофейные команды, занимающиеся их сбором, порой не успевали подбирать оружие, боеприпасы и снаряжение за стремительно продвигающими войсками в ходе наступления, а в первые месяцы войны при отступлении наших войск оружие и боеприпасы оставались брошенными в местах сражений вплоть до освобождения оккупированных территорий.

В середине семидесятых годов в беседе с одним из тружеников тыла мы узнали, что собирать оружие, снаряжение и вести их поиск в лесах и оврагах мальчишкам той поры нравилось.

"Но нас чаще заставляли работать в колхозе, - рассказывал собеседник, - Сейчас много техники в полях, а тогда я копал землю под овощи лопатой с нормой пять соток в день. Особенно тяжело было девчатам, хотя норма у них была меньше, чем у ребят".

Фото: Архив "Невской заставы"
В Петербурге создали экскурсию по маршруту девочки-блокадницы

Даже спустя годы были случаи подрывов людей и техники в районе. В сентябре 1971 года на картофельном поле в районе деревень Дурнево и Дебри Ульяновского района, вблизи от военного городка Заречье Козельской ракетной дивизии картофелекопалка выбросила вместе с клубнями несколько боеприпасов от немецкого миномета, которые случайно не взорвались.

Личный состав ракетного полка гвардии полковника Л.С. Лебедева, собирающий урожай, был отведен в безопасную зону. Вызванные саперы откопали их несколько ящиков и уничтожили подрывом на месте. Это поле использовалось в сельскохозяйственных целях, начиная с 1944 года. А в 60-е годы в карьере вблизи Заречья подорвалась на мине грузовая машина, неоднократно вывозившая песок для строительства военных объектов ракетной дивизии.

Следующим за документом, который лег в основу нашего материла, в деле подшит секретный лист приказа № 01253 военного прокурора 61-й армии, военного юриста первого ранга, Вотштейна, датированного серединой апреля 1942 года. В нем говорилось о невыполнении жителями населенных пунктов Дракунского и Киреевского сельсоветов постановления Государственного комитета обороны СССР №1156 от 16 января 1942 года "О сборе и сдачи трофейного и отечественного военного имущества местным населением". Части и соединения этой армии вели боевые действия на юге Козельского района, в районах села Чернышено и деревни Хряпкино. Множество населенных пунктов Козельского района, в том числе и районный центр, были уже освобождены и находились в прифронтовой полосе.

В селе Хлыстово Дракунского сельсовета военной прокуратурой было обнаружено военное имущество. После прокурорского предупреждения председатель колхоза "Искра" собрал у населения 22 противогаза, 14 саперных лопат, 15 касок, 10 коробок для пулеметных лент, 4 винтовочных ствола, станковый пулемет без замка и 6 гильз от орудийных снарядов.

Прокурором было отмечено, что в населенных пунктах Дракунского и Киреевского сельсоветов имеется большое количество металлического лома, которое никем не собиралось. Документ был направлен председателю исполкома Козельского райсовета депутатов трудящихся Смоленской области.

Фото: Из фондов музея "Память"
Во что играли красноармейцы в окопах Сталинграда

Это не значит, что население было незаконопослушным. Линия фронта проходила в непосредственной близости от этих населенных пунктов. Шли постоянные бомбежки авиацией и обстрелы сел и деревень дальнобойной артиллерией противника. Наши саперы не успевали разминировать минные поля, установленные как красноармейцами, так и немцами. Не хватало транспорта для вывоза лома.

Непригодная техника разбиралась сельскими умельцами на месте на составные части, удобные для погрузки и транспортировки. Для вывоза части вышедшего из строя вооружения требовалось и тяжелая техника. Оккупанты уничтожали лошадей и скот, а также угоняли и увозили награбленное с собой. Населению доставались выбракованные кони уже наших кавалерийских дивизий. После ранений лошадям, как и людям, требовалось время для лечения и восстановления здоровья. Приближалось время сева. Если в деревнях чудом уцелели быки, то им суждено было принять участие в полевых работах. Армейская техника исключала порожние рейсы. На фронт доставляли все необходимое, а назад вывозили раненых и по возможности трофеи и металлолом.