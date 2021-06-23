Кто в разгар жары и пандемии устраивает пикники в столичных парках?

Новости

Астронавты на МКС в пятницу продолжат работу в открытом космосе 02:37
Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара 02:12
В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей 01:37
Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса 01:36
В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22.06.2021
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22.06.2021
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22.06.2021
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22.06.2021
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 22.06.2021
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 22.06.2021
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 22.06.2021
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 22.06.2021
Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита 22.06.2021
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 22.06.2021
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 22.06.2021
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 22.06.2021
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 22.06.2021
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 22.06.2021
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 22.06.2021
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
23.06.2021 00:00
Рубрика: Общество

День шашлычника

Кто в разгар жары и пандемии устраивает пикники в столичных парках?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 137(8488)
Москвичи с наступлением жары, у которых нет возможности выбраться на дачу или в деревню, оккупировали парки и скверы. Что же происходит в этих зеленых оазисах мегаполиса? Например, в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", как сообщают "РГ" читатели, чуть ли не под каждым кустом пикники. А после них - горы мусора и использованные мангалы.
Самые предусмотрительные участники парковых застолий приносят из дома стулья и столы. Фото: Аркадий Колыбалов Самые предусмотрительные участники парковых застолий приносят из дома стулья и столы. Фото: Аркадий Колыбалов
Самые предусмотрительные участники парковых застолий приносят из дома стулья и столы. Фото: Аркадий Колыбалов

Беспокоит жителей близлежащих домов и сам огонь - в такую-то жару, в городе не первый день температура выше 30. Москва еще помнит 2010-й год, когда все горело вокруг и город жил в дыму больше месяца. Заглянули в "Кузьминки" в минувшие выходные и корреспонденты "РГ". У входа в парк со стороны улицы Юных Ленинцев посетителей было немного - по тропам и дорожкам катались велосипедисты и самокатчики, неспешно прогуливались семейные пары с детьми, пенсионеры и собачники. На центральных аллеях стало уже плотнее - в основном любители "тихого" скамеечного отдыха. Ничем другим заняться здесь пока нельзя - беседки, детские и спортивные площадки временно закрыты. Такая же картина на танцевальной веранде, детских аттракционах и в веревочном парке. Словом, в местах, отгороженных заборами, пусто. Там же, где ограждения заканчиваются, жизнь кипит. Вот на уличных тренажерах занимаются дети. Родители рядом, но замечаний не делают.

Настоящая же "движуха" начинается чуть поодаль, в глубине парка. На пути к прудам, а их здесь несколько, все чаще встречаются шумные компании, острее чувствуется шашлычный дымок. Из портативной колонки уже подвыпивших молодых людей на всю округу звучит "Обстановка по кайфу". Собственно, песня символично передает все происходящее вокруг. Поляны усеяны мангалами и покрывалами с закусками и напитками. И не только безалкогольными. Самые предусмотрительные участники застолий принесли из дома раскладные стулья и столы. Рядом есть кафе, но свободных мест на летней веранде нет. Справедливости ради заметим: в очередях за пивом и хот-догами социальную дистанцию народ старается соблюдать. Здесь же можно купить и уголь для мангала. Правда, чуть дороже, чем в супермаркетах. Но, как говорится, есть спрос, есть и предложение.

Поляны усеяны мангалами и покрывалами с закусками и напитками

У Шибаевского пруда народа еще больше: москвичи загорают, купаются, хотя рядом установлены запрещающие знаки. И снова закусывают.

- Знаете, что делать шашлыки здесь нельзя? - спрашиваем у ребят.

- Знаем, - отвечает парень, представившийся Михаилом. - А куда деваться? Мы сюда каждое лето ходим. Официальных пикниковых точек в таком огромном парке мало, да и они закрыты. Сидим, где упали.

Фото: iStock
В Нижнем Тагиле любителей шашлыков вычислят беспилотники

Действительно, официальные площадки для пикников сейчас, как и детские, временно закрыты. Но правила никто не отменял. Под запретом и открытые костры, как и распитие спиртных напитков. За каждое из этих нарушений можно нарваться на штраф до пяти тысяч рублей. Если же дело дойдет до вырубки деревьев или еще хуже - пожара, штраф ждет до двухсот тысяч рублей, а то и уголовное дело. Но, похоже, городских "курортников" это не пугает. Почему? Скоро догадываемся: за три часа, что мы провели в парке, лишь раз встретился конный патруль полиции. Со слов местных жителей, в администрации парка только разводят руками: инспекторов не хватает. В пресс-службе "Мосприроды", в ведении которого находится "Кузьминки-Люблино", тем не менее утверждают, что территорию парка ежедневно обследуют сотрудники службы охраны, совместные рейды проводят полиция и МЧС. С начала года, рассказали "РГ" в "Мосприроде", в парке на нерадивых горожан составлено 44 протокола об административных правонарушениях. "Работа по взаимодействию с полицией в этом направлении будет усилена", - обещают в ведомстве. Но жители соседних домов плохо в это верят. Говорят, картина, которую мы застали, совершенно типичная для "Кузьминок" и в доковидные времена.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода