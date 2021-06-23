Кто в разгар жары и пандемии устраивает пикники в столичных парках?

Москвичи с наступлением жары, у которых нет возможности выбраться на дачу или в деревню, оккупировали парки и скверы. Что же происходит в этих зеленых оазисах мегаполиса? Например, в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", как сообщают "РГ" читатели, чуть ли не под каждым кустом пикники. А после них - горы мусора и использованные мангалы.

Беспокоит жителей близлежащих домов и сам огонь - в такую-то жару, в городе не первый день температура выше 30. Москва еще помнит 2010-й год, когда все горело вокруг и город жил в дыму больше месяца. Заглянули в "Кузьминки" в минувшие выходные и корреспонденты "РГ". У входа в парк со стороны улицы Юных Ленинцев посетителей было немного - по тропам и дорожкам катались велосипедисты и самокатчики, неспешно прогуливались семейные пары с детьми, пенсионеры и собачники. На центральных аллеях стало уже плотнее - в основном любители "тихого" скамеечного отдыха. Ничем другим заняться здесь пока нельзя - беседки, детские и спортивные площадки временно закрыты. Такая же картина на танцевальной веранде, детских аттракционах и в веревочном парке. Словом, в местах, отгороженных заборами, пусто. Там же, где ограждения заканчиваются, жизнь кипит. Вот на уличных тренажерах занимаются дети. Родители рядом, но замечаний не делают.

Настоящая же "движуха" начинается чуть поодаль, в глубине парка. На пути к прудам, а их здесь несколько, все чаще встречаются шумные компании, острее чувствуется шашлычный дымок. Из портативной колонки уже подвыпивших молодых людей на всю округу звучит "Обстановка по кайфу". Собственно, песня символично передает все происходящее вокруг. Поляны усеяны мангалами и покрывалами с закусками и напитками. И не только безалкогольными. Самые предусмотрительные участники застолий принесли из дома раскладные стулья и столы. Рядом есть кафе, но свободных мест на летней веранде нет. Справедливости ради заметим: в очередях за пивом и хот-догами социальную дистанцию народ старается соблюдать. Здесь же можно купить и уголь для мангала. Правда, чуть дороже, чем в супермаркетах. Но, как говорится, есть спрос, есть и предложение.

Поляны усеяны мангалами и покрывалами с закусками и напитками

У Шибаевского пруда народа еще больше: москвичи загорают, купаются, хотя рядом установлены запрещающие знаки. И снова закусывают.

- Знаете, что делать шашлыки здесь нельзя? - спрашиваем у ребят.

- Знаем, - отвечает парень, представившийся Михаилом. - А куда деваться? Мы сюда каждое лето ходим. Официальных пикниковых точек в таком огромном парке мало, да и они закрыты. Сидим, где упали.

Действительно, официальные площадки для пикников сейчас, как и детские, временно закрыты. Но правила никто не отменял. Под запретом и открытые костры, как и распитие спиртных напитков. За каждое из этих нарушений можно нарваться на штраф до пяти тысяч рублей. Если же дело дойдет до вырубки деревьев или еще хуже - пожара, штраф ждет до двухсот тысяч рублей, а то и уголовное дело. Но, похоже, городских "курортников" это не пугает. Почему? Скоро догадываемся: за три часа, что мы провели в парке, лишь раз встретился конный патруль полиции. Со слов местных жителей, в администрации парка только разводят руками: инспекторов не хватает. В пресс-службе "Мосприроды", в ведении которого находится "Кузьминки-Люблино", тем не менее утверждают, что территорию парка ежедневно обследуют сотрудники службы охраны, совместные рейды проводят полиция и МЧС. С начала года, рассказали "РГ" в "Мосприроде", в парке на нерадивых горожан составлено 44 протокола об административных правонарушениях. "Работа по взаимодействию с полицией в этом направлении будет усилена", - обещают в ведомстве. Но жители соседних домов плохо в это верят. Говорят, картина, которую мы застали, совершенно типичная для "Кузьминок" и в доковидные времена.