Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года

Установившаяся жара напомнила всем о лете 2010 года, когда из-за таких же высоких температур начали гореть торфяники, окутав плотным дымом столицу, Подмосковье и соседние регионы.

Дымовой завесы над столицей из-за торфяных пожаров в этом году можно не опасаться. Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Тогда с середины лета по начало осени вся центральная часть России была окутана дымом, сгорело более 1200 домов, огонь полностью уничтожил больше 120 населенных пунктов, погибло как минимум 53 человек, торфяники не могли потушить до конца сентября, а последние очаги ликвидировали уже под снегом. Из-за задымления страдали и жители городов. Департамент здравоохранения Москвы приводил в начале августа 2010 года данные о росте смертности до 700 человек в день вместо обычных 360-380 случаев.

Сейчас повторение такой ситуации маловероятно, уверяют в Рослесхозе, за обстановкой в 2021 году следят с помощью наземного и авиационного мониторинга, а также со спутников. Это позволяет оперативно увидеть любые возгорания.

Кроме того, за прошедшие 11 лет было обводнено 74,36 тыс. гектаров торфяников на 85 наиболее пожароопасных участках, сообщили в минприроды. Это позволило за несколько лет восстановить водный баланс торфяной почвы и накопить в ней достаточно влаги, чтобы возгорания стали маловероятными. Если пожар все-таки начинается, тушить обводненный торфяник намного проще.

"Повторение ситуации 2010 года сейчас вряд ли возможно, но отдельные очаги торфяных пожаров неизбежно будут, - считает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Была проведена очень большая и серьезная работа по обводнению торфяников, это была единственная возможная мера, но никакой гарантии она дать не может".

Торф залегает на большую глубину, и он очень проницаем для воды, объясняет Борис Моргунов. Из-за этого понять или спрогнозировать, как поведет себя обводненный торфяник через год или два, никто не может. Как считает эксперт, в целом ситуация будет менее острой, но полностью исключить торфяные пожары все равно не получится. Проблемы возникли из-за того, что много лет велось нерациональное природопользование, сейчас ситуация отчасти исправлена, но о полном исключении этой опасности говорить нельзя, заключил Моргунов.