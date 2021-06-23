Московская жара перекрыла рекорд 120-летней давности

Сегодня в Москве зафиксирован сразу двойной температурный рекорд - для 23 июня и всего июня в целом, рассказали "Российской газете" в Гидрометцентре России.

Днем воздух в Москве прогрелся до 34,8 градуса. "Предыдущий рекорд был отмечен 23 июня 1948 года. А максимальная для июня температура зафиксирована в столице 21 июня 1901 года, то есть 120 лет назад. Тогда воздух прогрелся до 34,7 градуса", - пояснила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в последующие дни ожидаются новые температурные рекорды.

В Москве пик жары придется на четверг - до 37 градусов. В пятницу в столичном регионе 33-36 градусов. Солнечно, дождей не ожидается.

Преимущественно без осадков будет и в субботу. Воздух в дневные часы прогреется до 34 градусов. В воскресенье есть вероятность кратковременных дождей местами. Днем 29-34 градуса. В понедельник максимум до 31 градуса. Во вторник на следующей неделе, по предварительным прогнозам, жара может ослабеть - до 24-29 градусов.