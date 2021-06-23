Новости

МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному 18:03
Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей 18:02
Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей 17:55
В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум 17:54
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года 17:45
В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами 17:39
У Байкала появится цифровой двойник 17:39
В Москве клиента обменного пункта ограбили на три миллиона рублей 17:37
В Подмосковье могут запретить вход в транспорт без прививки 17:27
Новой Белоснежкой стала актриса колумбийско-польского происхождения 17:27
В Подмосковье из-за коронавируса запретят посещать кафе без QR-кода 17:23
МИД РФ: Заявления США о кибератаках против России вызывают недоумение 17:09
В Подмосковье ограничили заселение в гостиницы и отели 17:08
В Екатеринбурге на 10 суток арестовали пьяного мужчину на самокате 17:08
Посла Великобритании вызовут в МИД РФ из-за инцидента в Черном море 17:02
Собянин открыл после комплексной реконструкции сразу четыре поликлиники 16:51
Сертификат вакцинации дополнят сроками действия прививки 16:39
Минздрав сравнил число осложнений после COVID-19 и гриппа 16:29
Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве 16:27
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США 16:18
Путин поручил проверить, чтобы средства на диспансеризацию поступили без сбоев 16:14
Ученые рассказали о новом "суперраспространителе" COVID-19 16:10
Совфед одобрил закон о доступе к данным геолокации для поиска пропавших 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 18:02
Рубрика: Происшествия

Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе УВД по ЮАО Москвы сообщили о задержании мошенника, взявшегося посодействовать в получения кредита на сумму более 100 миллионов рублей.

Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей

С просьбой помочь в этом к малознакомому мужчине обратился 35-летний москвич. Деньги ему понадобились для развития бизнеса. Ранее при самостоятельной подаче документов в различные банки он получил отказы. Новый знакомый согласился оказать услугу за вознаграждение в 550 тысяч рублей. Часть денег бизнесмен передал ему наличными, часть перевел на банковский счет. Но мошенник, получив деньги, перестал выходить на связь. Предприниматель понял, что его обманули, обратился в полицию.

Мошенника, 44-летнего местного жителя, задержали в Московской области. Выяснилось, что он не имел никакой возможности помочь с кредитом, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению. Задержанный взят под домашний арест.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Песков: Полный локдаун в России не планируется
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году