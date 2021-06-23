Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей

В пресс-службе УВД по ЮАО Москвы сообщили о задержании мошенника, взявшегося посодействовать в получения кредита на сумму более 100 миллионов рублей.

С просьбой помочь в этом к малознакомому мужчине обратился 35-летний москвич. Деньги ему понадобились для развития бизнеса. Ранее при самостоятельной подаче документов в различные банки он получил отказы. Новый знакомый согласился оказать услугу за вознаграждение в 550 тысяч рублей. Часть денег бизнесмен передал ему наличными, часть перевел на банковский счет. Но мошенник, получив деньги, перестал выходить на связь. Предприниматель понял, что его обманули, обратился в полицию.

Мошенника, 44-летнего местного жителя, задержали в Московской области. Выяснилось, что он не имел никакой возможности помочь с кредитом, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению. Задержанный взят под домашний арест.