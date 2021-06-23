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23.06.2021 10:01
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Благодаря KeyBuyers Event фильмы московских компаний увидят более чем в 20 странах

Текст: Любовь Проценко

Подведены итоги международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key BuyersEvent: digital, который проводился с 8 по 13 июня на специально созданной цифровой платформе. В этом году он собрал 1,6 тысячи участников из десятков стран мира, объединив крупнейших игроков, включая Netflix, Apple, BBC Studios. Форум организовала компания "Роскино" при поддержке Министерства культуры России и Правительства Москвы.

Сергунина: Выставка "Город: детали" впервые пройдет онлайн

"В онлайн-рынке участвовали почти 80 московских компаний. Вместе они представили потенциальным покупателям и партнерам 339 проектов - художественные и документальные фильмы, сериалы и анимацию. Благодаря достигнутым на форуме соглашениям их увидят более чем в 20 странах - во Франции, Испании, США, Канаде, Швеции, Таиланде и других", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, "Союзмультфильм" объявил о заключении сразу трех сделок с международными партнерами: французским дистрибьютором Playbig, британскими компаниями Jetpack и BillMelendez Productions (UK) Ltd.

Совместный проект анонсировали кинокомпания "Централ Партнершип" и латиноамериканская студия BF Films. Официальный дистрибьютор контента ВГТРК "Совтелеэкспорт" подписал контракты с компанией из Франции и телеканалом Axess TV из Швеции. Проект Russian World Vision договорился о прокате фильма в кинотеатрах Кипра и получил предложение о показах в странах-участницах Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC). В объединение входят Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Афганистан, Бангладеш и другие государства.

Также московские компании презентовали 62 проекта для копродукции. Помимо этого, на форуме прошла панельная дискуссия, посвященная возможности организовать съемки в столице России.

Правительство Москвы поддерживает онлайн-рынок Key Buyers Event второй год подряд.

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