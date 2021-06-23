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23.06.2021 13:49
Рубрика: Общество

Нейрохирурги больницы Сперанского спасли младенца, упавшего с кровати

Текст: Любовь Проценко

Четырехмесячный мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, упав с кровати на кафельный пол. Его экстренно доставили в Детскую больницу №9 им. Сперанского. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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Специалисты удалили младенцу огромную гематому, занимавшую 25% от объема черепной коробки. По словам мамы, после падения ребенок стал вялым, уснул, а когда проснулся, у него открылась рвота.

В отделение реанимации и интенсивной терапии, куда ребенка сразу положили, ему провели ряд исследований. Выявили обширную гематому, которая и сдавливала мозг, а также перелом правой теменной кости.

Из реанимационного отделения маленького пациента экстренно отправили на операцию. Нейрохирурги провели краниотомию - трепанацию свода черепа, во время которой нашли источник кровотечения из оболочечной ветви артерии в проекции линии перелома и остановили его.

- После удаления огромной гематомы с помощью переносного ультразвукового аппарата пациенту выполнили интраоперационную нейросонографию и убедились в ее отсутствии. Затем уложили костный лоскут и зашили рану, - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского Сергей Горчаков. Вся медицинская помощь в нашем стационаре оказывается маленьким пациентам на самом высоком уровне за счет современного оборудования и профессионализма врачей, а также за счет мультидисциплинарного подхода, при котором ребенок сразу получает необходимую помощь от специалистов разных профилей.

Спустя десять дней, мальчика перевели из реанимационного в нейрохирургическое отделение, где ему назначили симптоматическую терапию. Ребенка осмотрели офтальмолог и невролог, патологий не обнаружили.

- Еще через две недели пациента выписали домой. Родителям необходимо помнить, что маленькие дети подвижны. Нельзя оставлять их без присмотра, тем более на поверхностях, которые находятся высоко над полом. Не нужно класть ребенка на стиральную машину, пеленальный и обычный стол, кровать, если вам нужно отойти. Постелите пеленку и положите его лучше на пол. Берегите детей", - напомнил Сергей Горчаков.

Фото: iStock
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Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского - многопрофильный специализированный стационар. 40 клинических отделений круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь детям и подросткам до 18 лет. Больница оснащена новейшим диагностическим оборудованием, с помощью которого здесь проводят лучевую, функциональную, эндоскопическую, ангиографическую, биохимическую, цитологическую, иммунологическую и нейрофизиологическую диагностику. В составе клиники работают пять крупных специализированных центров: центр неонатальной нефрологии и диализа, ожоговый центр, центр артрологии и реабилитации детей с заболеваниями и травмами суставов, центр урологии, андрологии и патологии тазовых органов, а также консультативно-диагностический центр детской иммунологии и аллергологии.

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