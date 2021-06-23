Оперштаб: Московские врачи вылечили от COVID-19 более 1,1 миллиона человек

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 6 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 880 человек, на ИВЛ находится 659 человек.

В городе выздоровели еще 3 670 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 126 965. В столице скончались 88 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована на сайте.