Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей

Организаторам речных круизов грозит штраф до одного миллиона рублей. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Алексей Кацуба.

Он рассказал, что ведомством вместе с ГКУ "Организатор перевозок" проведен рейд по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы на время пандемии коронавируса. В ходе его выявлены нарушения при оказании услуг гражданам на теплоходах, осуществляющих экскурсии по Москве реке.

В частности, организаторами экскурсий не приняты меры по обеспечению использования средств индивидуальной защиты пассажирами, а также обслуживающим их персоналом. "Отмечены скопления людей, несоблюдение социального дистанцирования при входе на судно и непосредственно борту теплоходов" - рассказал Кацуба.

За выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.