Первые пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

Участвовали в нем те, кто привился с 14 по 20 июня. Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

Напомню, объявить эту акцию столичные власти побудил слишком медленный процесс вакцинации от коронавируса в городе. С декабря прошлого года, когда бесплатная прививка стала доступна всем москвичам, в столице вакцинировались 2 миллиона жителей. При нынешней острой эпидемиологической ситуации этого явно мало. Дело в том, что в городе начал распространяться индийский штамм коронавируса, который более агрессивен и намного быстрее распространяется. В итоге в июне, по оценке мэра, в Москве зарегистрирован взрывной рост заболеваемости. И теперь для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать уже не 60 процентов населения, а 80-90, говорят специалисты.

Чтобы ускорить этот процесс, Сергей Собянин поставил на кон каждую неделю розыгрыш 5 автомобилей стоимостью примерно1 миллион рублей. Выиграть машину может любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получит первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - человек автоматически становится участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

Интерес к спасительному уколу сразу резко вырос. Как сообщил сегодня мэр, число желающих привиться в городе резко увеличилось за последние две недели - до 60 тысяч человек сейчас записывается в день на вакцинацию. Это в десять раз больше минимальных показателей, чем прежде.