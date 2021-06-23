Почему в приемном отделении больницы им. Юдина нет очереди в коридоре

Как известно, театр начинается с вешалки, а любая больница с приемного отделения. ГКБ им. Юдина - это крупнейшее медицинское учреждение Москвы, расположенное в Южном округе. В год здесь делают более 58 тысяч операций, каждая пятая из которых - высокотехнологичная. Чтобы облегчить маршрутизацию поступающих пациентов, ускорить процесс постановки диагноза и быстрее начать лечение, было решено модернизировать приемное отделение. Ремонт почти закончен, есть ли реальная польза от реорганизации отделения, выяснили корреспонденты "РГ".

Раньше было так: например, у человека подозрение на аппендицит. "Скорая" везет его в больницу. Привезенный пациент сидел на стуле в приемной отделении и ждал, пока освободится врач. Потом у него брали кровь на белки, он садился в очередь на УЗИ… В больнице им. Юдина теперь в коридорах никто не сидит. На входе в приёмное отделение дежурит круглосуточно сестра. В день, когда мы были, дежурила Наталья Доровских.

"А к нам необязательно на "скорых" привозят, некоторые сами идут сюда, - рассказывает "РГ" Доровских. - Мы никого не гоним. Прийти могут с жалобами на боли, высокое давление, головокружения и прочие аномалии в организме. Если экстренная ситуация, то "скорая" ещё по дороге сообщает нам об этом, и пациента везут этажом выше к шоковому залу реанимации, где его ждут анестезиологи-реаниматологи". За ней в коридоре светло и число, светят яркие лампы, на каждой двери отделения большие надписи: "операционная, "КТ", "бокс" и прочее. Вдоль коридора стоит новая мягкая и светлая мебель.

А вот и пациент - москвич, 67 лет Александр Кастальский. Он пришел в отделение сам. Сестра сопровождает его в регистратуру, расположенную теперь тут же в холле. Персонал по системе ЕМИАС находит его медкарту. Оказывается, пару лет назад он уже лежал здесь, в отделении неврологии. Сейчас он пришел с жалобами на непрекращающееся головокружение. Спрашиваю, почему не вызвал "скорую". Оказалось, в службе "103" ему посоветовали идти в поликлинику, так как других симптомов нет.

Пара минут, и его ведут в бокс №1. Широкие двери бокса разъезжаются в стороны, после нажатия на специальную кнопку. В боксе стоят 12 многофункциональных кроватей-каталок, разделенных темными ширмами. На окнах помещения аскетичные жалюзи, в глубине помещения составлена мобильная аппаратура: УЗИ-сканеры, ЭКГ, приспособления для травматологов, склянки и прочее. Александр, не раздеваясь, занимает одну из каталок с одноразовыми простынями. Кроме него ещё пять пациентов. В отделении круглосуточно дежурит мультидисциплинарная бригада, включающая хирургов, нейрохирургов, кардиологов, травматологов, гинекологов и других врачей.

"Удобно то, что теперь все пациенты в боксах, да и в отделении все под рукой, даже аппарат рентгенографии рядом, все оборудование новое, - рассказывает "РГ" врач-травматолог Евгений Касенко. - Здесь же есть помещение для врача анестезиолога, рядом - операционная. Мы избавились от необходимости возить пациента на другие этажи, чтобы сделать операцию, поставить оборудование для скелетного вытяжения или стержневой аппарат внешней фиксации".

Кроме двух больших боксов с ширмами, есть два мини-бокса на 3-4 человека. На окнах здесь шторки, приглушенный свет, обычные кровати. Эти "палаты" предназначены для более тяжелых пациентов, которые точно останутся в стационаре, но их диагноз только устанавливают. К слову, по соседству с ними комната с компьютерным томографом. "Раньше у нас располагались томографы в подвале, там душно, да ещё часто была очередь из других отделений, сейчас у нас прибор хороший экспертного класса с большим набором дополнительных функций", - рассказывает заведующая приемным отделением Ольга Агишева. Максимальное время, которое пациент может провести в приемном отделении, не превышает двух часов. За это время проводят исследование, ставят диагноз и начинают лечение. Причем, после назначения пациента не обязательно госпитализируют, могут отпустить и домой.

- Новая планировка приемного отделения и оснащение его новейшим оборудованием позволяет проводить практически все виды диагностических обследований на месте, а наличие профильных специалистов и современная операционная значительно сокращает время от момента поступления пациента до начала оказания ему необходимой помощи, - комментирует "РГ" главный врач больницы Ольга Папышева. - Понятнее и удобнее стала маршрутизация пациента. Отделение полностью отвечает современным требованиям и является отличным примером реализации принципа "врач к пациенту", а не "пациент к врачу". При этом на время ремонта, больница не прекращала работу".

Кстати, схожие преобразования планируются и в других крупных больницах города.