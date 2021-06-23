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23.06.2021 08:40
Рубрика: Общество

Погода в Москве может установить в среду двойной рекорд

Текст: Ирина Огилько

Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду. Синоптики не исключают, что в этот день могут быть установлены два новых температурных рекорда. Один из них может превысить 100 летний исторический максимум для июня.

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По данным центра погоды "Фобос", температурный режим останется выше многолетних значений на 10-12 градусов. "Максимальная температура воздуха составит +34...+36 градусов, по области до +37", - рассказал ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, под натиском африканской жары может быть побит предыдущий максимум дня, державшийся с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали +33,6. Это будет второй рекорд июня подряд. Более того, есть вероятность установления нового температурного максимума всего июня, который наблюдался в 1901 году (34,7 градуса).

Отметим, что помимо непривычной для столицы жары, будет высокое атмосферное давление и очень низкое содержание кислорода. В условиях термического дискомфорта и погодной гипоксии может наблюдаться ухудшение самочувствия даже здоровых людей. Особенно осторожным нужно быть людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

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