Погода в Москве может установить в среду двойной рекорд

Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду. Синоптики не исключают, что в этот день могут быть установлены два новых температурных рекорда. Один из них может превысить 100 летний исторический максимум для июня.

По данным центра погоды "Фобос", температурный режим останется выше многолетних значений на 10-12 градусов. "Максимальная температура воздуха составит +34...+36 градусов, по области до +37", - рассказал ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, под натиском африканской жары может быть побит предыдущий максимум дня, державшийся с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали +33,6. Это будет второй рекорд июня подряд. Более того, есть вероятность установления нового температурного максимума всего июня, который наблюдался в 1901 году (34,7 градуса).

Отметим, что помимо непривычной для столицы жары, будет высокое атмосферное давление и очень низкое содержание кислорода. В условиях термического дискомфорта и погодной гипоксии может наблюдаться ухудшение самочувствия даже здоровых людей. Особенно осторожным нужно быть людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.