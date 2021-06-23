Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей

За попытку кражи подольские полицейские задержали двоих жителей Оренбургской и Саратовской областей в возрасте 23 и 27 лет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что воры придумали весьма оригинальный способ, как обокрасть фирму, в которой работали.

Работая комплектовщиками заказов в онлайн-магазине, они оформили покупку десяти пластиковых сумок на имя фиктивного покупателя. Взяв этот заказ в обработку, они положили в каждую из сумок сменные бритвенные кассеты в количестве более 1000 штук, общей стоимостью свыше одного миллиона рублей, и направили их в пункт выдачи. Однако работница магазина в пункте выдачи товаров на Вокзальной площади обратила внимание на несоответствие заявленного веса с фактическим и вызвала полицейских. Воры были задержаны при попытке получить заказ.

С задержанных взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.