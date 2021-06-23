Сергунина: Выставка "Город: детали" впервые пройдет онлайн

Из-за эпидситуации в Москве международную выставку дизайн-решений для городской среды "Город: детали" впервые перенесли в онлайн. Об этом на портале mos.ru сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Экспозицию проведут с 26 июня по 4 июля на сайте mrexpo.ru. Участники смогут познакомиться с современными примерами малых архитектурных форм и выбрать лучшие из них. Выбор будет велик: выставят более 500 объектов от производителей из разных стран и регионов России. Запланированы также мастер-классы и деловая программа по урбанистике.

"Пользователь сайта сможет выбрать персонажа и, управляя им, свободно перемещаться по виртуальному пространству, оценивать представленные проекты, слушать лекции, смотреть сессии деловой программы", - отметила Наталья Сергунина.