Собянин открыл после комплексной реконструкции сразу четыре поликлиники

Москва - на пике заболеваемости коронавирусом. Противостояние пандемии организовано по всем фронтам, но и модернизацию городских поликлиник столица не остановила. Те, в которых работы уже идут, временно перебрались в другие помещения и продолжают лечить людей. Коммунальщики же тем временем предпринимают усилия, чтобы как можно скорее закончить реконструкцию. И вот сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл одновременно четыре обновленных поликлиники. В понедельник, 28 июня, все они снова, как прежде, начнут принимать пациентов.

С врачами трех из этой четверки поликлиник, расположенных в Гольяново, Чертаново Центральном и Черемушках, глава Москв пообщался в режиме видеосвязи. В четвертой - филиале №3 поликлиники №6 в районе Коптево - Собянин побывал лично и оценил, как теперь выглядит самая близкая к дому для жителей медицинская помощь.

"Поздравляю Вас всех с новосельем, - обратился мэр к коллективу поликлиники. - Понятно, что прошел определенный период времени, когда вы работали в достаточно сжатых и не очень комфортных условиях. Наверное, не все верили, что такую мощную реконструкцию мы проведем достаточно быстро и сделаем из морально и физически устаревшего здания современное учреждение с самым современным оборудованием, какое есть в городе, даже одним из самых современных в мире. Это хороший шаг вперед в развитии нашей амбулаторной службы".

Поликлинику 60-х годов прошлого века и правда не узнать. Обновленный фасад, современные лифты, новые дверные и оконные блоки, полностью замененные инженерные коммуникации. Ну и перепланировка, которая сделала поликлинику удобной и комфортной и врачам, и пациентам. "Мы в восторге от того, каким уютным, теплым и красивым стал наш дом, - поделилась с корреспондентом "РГ" впечатлениями Инга Кокарева, главный врач поликлиники №6, в состав которой входит коптевский филиал. - Ощущение, что он стал вдвое просторнее. А воздух какой! Благодаря мощной системе вентиляции легко дышится везде - и в коридорах, и в каждом кабинете. Уверена, такой подарок понравится и нашим пациентам".

Новшества начинаются буквально с порога. У вас температура или подозрение на инфекционное заболевание? Значит, вход отдельный через фильтр-бокс, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших и тем самым предупредить распространение инфекции. Понятная навигация, одинаковая для всех поликлиник города, что помогает быстро найти нужного специалиста. Вместо регистратуры - удобные стойки информации с консультантами. Справку или направление можно быстро получить в отдельном кабинете. В холлах - удобные зоны ожидания, есть даже кафе. Кабинеты врачей устроены так, что в ожидании приема очереди не возникнут. Для персонала - уютные комнаты отдыха, где можно перекусить и обсудить рабочие вопросы. Словом, все строго в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, разработанным в 2019 году при самом активном участии врачей и москвичей.

Новое же оборудование, которое город закупает для каждой поликлиники, поставленной на модернизацию, позволяет прикрепленным к ней жителям проводить все современные виды диагностики тут же, неподалеку от дома. "Один рентген-аппарат типа U-дуга - с универсальной цифровой системой чего стоит, - продолжила Инга Кокарева. - Это же система - два в одном: увидел врач на флюорографии затемнение на легких, тут же может сделать рентген-снимок высокого качества с минимальным облучением пациента. На все про все - пять минут".