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23.06.2021 15:30
Рубрика: Власть

Собянин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Ситуация с коронавирусом в Москве приобрела взрывной характер. Об этом мэр Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

В Москве привиться от COVID-19 можно во Дворце водных видов спорта "Лужники"

"За последнюю неделю количество вновь выявленных случаев коронавируса достигло 53 тысяч, - сказал Сергей Собянин. - Такого не было в разгар пандемии в 2020 году". Также город приблизился к пиковым значениям по госпитализациям - за неделю в ковидные больницы направлены 12 тысяч человек.

Среди заболевших доля людей работоспособного возраста превысила 70 процентов. В большинстве случаев речь идет об "индийском" штамме коронавируса.

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