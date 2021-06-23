Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру

В конце июля в Подмосковье проведут еще один квартирный розыгрыш среди тех, кто привился от COVID-19. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Первую квартиру, напомним, разыграют уже в эти выходные, 27 июня. На кону стоит трешка площадью 74,9 квадратных метра в серпуховском жилом комплексе "Новая пролетарка". Вторая разыгрываемая квартира, пообещала Стригункова, будет уже в одном из ближних городов Подмосковья.

Условия участия в розыгрыше не изменились - нужно пройти вакцинацию в любом из прививочных пунктов области и зарегистрироваться для участия в акции на портале Госуслуг.